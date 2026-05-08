Simeone, con las bajas de Julián Alvarez, Giuliano, Cardoso, Barrios y Nico González

Majadahonda (Madrid), 8 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este viernes la preparación de su equipo para el partido de LaLiga EA Sports contra el Celta, con las bajas en la última sesión y en el encuentro de este sábado de Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Nico González, por diversas lesiones.

Ninguno de los cinco estará disponible para el choque en el estadio Metropolitano, una vez que Julián Alvarez forzó de su torcedura en el tobillo y se resintió el pasado martes ante el Arsenal, Giuliano aún mantiene las molestias por un golpe, Cardoso sufrió este jueves un esguince de alto grado en el tobillo derecho y Barrios y Nico González siguen con su recuperación de sendas lesiones musculares.

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Son las cinco bajas del técnico argentino, que dispuso en la convocatoria de tres jugadores de las categorías inferiores: el lateral izquierdo Julio Díaz, el medio centro Javi Morcillo y el portero Dani Rubio, que probablemente completarán la citación para recibir al conjunto celeste este sábado a falta de cuatro jornadas de LaLiga EA Sports.

El Atlético de Madrid tiene ya sellada su clasificación matemática para la próxima edición de la Liga de Campeones, mientras que el Celta aún compite por entrar en competición europea: es sexto, en posición de Liga Europa y a seis puntos de la quinta plaza del Betis, que da acceso a la máxima competición continental de la próxima temporada. EFE

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