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España cae en el segundo partido del Europeo y se complica el primer puesto del grupo

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Redacción Deportes, 8 may (EFE).- La selección española femenina sub-17 cayó derrotada en el segundo encuentro del Europeo de la categoría, que se disputa en Irlanda del Norte, contra su homóloga de Francia por 1-0.

Las de Mila Martínez habían ganado en su debut a la selección de Finlandia por un contundente 4-0, y esperaban prolongar las buenas sensaciones contra el rival teóricamente más fuerte del grupo B. En la primera jornada, Francia también había goleado a Polonia por 5-0.

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El césped de The Showgrounds, en Coleraine (Irlanda del Norte), fue escenario de una primera mitad en la que las españolas apostaron por controlar la posesión del balón, aunque su dominio no se tradujo en ocasiones claras. Tampoco las francesas intimidaron a Antía Veiga, la guardameta española, al cometer muchos errores en el último pase.

María Aymerich, quien abrió la lata contra Finlandia en el primer encuentro de la fase de grupos, era la más activa en el frente de ataque de España, buscando el que sería su segundo gol en este torneo. Sin que ninguno de los dos equipos pudiera perforar la meta rival, el descanso llegó con 0-0.

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Después del paso por vestuarios, Mila Martínez dio entrada a Candela Rodríguez para sumar ideas frescas a la ofensiva española. España, bloqueada por la rocosa defensa francesa en el carril central, empezó a buscar con más insistencia las bandas, pero los centros laterales no solían llegar a buen puerto.

En el minuto 53 se desatascó el encuentro. Un error en la salida de balón de la selección española provocó que la pelota llegara a la jugadora del Olympique de Lyon Mehisane Zidi en la frontal del área. La delantera fue capaz de girarse, hacerse hueco frente a las defensas, disparar y sumar el primer gol del partido para Francia.

Las de Mila Martínez trataron de no precipitarse en busca del empate, pero el tiempo corría en su contra. Las españolas no siempre tomaban las mejores decisiones, fruto de un exceso de celo, lo que daba alas a Francia para tratar de volver a aprovechar los errores en la salida. El encuentro, al final, terminó 1-0, lo que permite a las francesas encarrilar la primera posición del grupo.

España, pentacampeona de este torneo, jugará el último partido de la fase de grupos del Europeo contra Polonia en el Inver Park de Larne (Irlanda del Norte) el próximo lunes 11 de mayo a partir de las 16:00 horas (CEST).

Los dos primeros de cada grupo pasarán a semifinales, y tendrán el premio añadido de clasificarse para el Mundial de la categoría del próximo mes de octubre. EFE

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EFE

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