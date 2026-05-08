El 'fútbol andando' triunfa en Portugal por permitir a los mayores competir como jóvenes

Blas Díaz

Lisboa, 8 may (EFE).- El 'fútbol andando', una modalidad del deporte rey adaptada para mayores de 50 años, causa furor en Portugal por revivir el espíritu competitivo de quienes fueron futbolistas en su juventud y ofrecer un espacio de convivencia e inclusión a aquellos que buscan mantenerse en forma.

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Según datos de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), actualmente hay 3.400 personas que juegan a esta adaptación del balompié, que aterrizó a finales de la pasada década en el país, con 400 de ellas volcadas en la competición y organizadas en equipos mixtos.

Muchos de ellos son antiguos profesionales que pueden "revivir el pasado y también vivir el presente", como explicó a EFE Mário Gomes, un exjugador con más de una década de carrera en la que pasó por algunos equipos de Primera División como el Elvas o el Estrela de Amadora, ganando con este último la Copa de Portugal en 1990.

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"Me recuerda a hace muchos años, a la adrenalina que sentía cuando saltaba al campo", contó a EFE Gomes, quien a sus 65 años juega en su tiempo libre en torneos de 'fútbol andando' con el equipo de Moita, un municipio situado en la parte sur de la desembocadura del Tajo.

A diferencia del tradicional, este fútbol se juega en partidos de duración reducida, con equipos de seis jugadores, en campos con dimensiones similares a una pista de fútbol sala y, como principal regla, prohíbe correr, trotar, saltar o cualquier movimiento en el que los dos pies se despeguen del suelo, además del contacto entre jugadores, reduciendo la intensidad y el riesgo de lesiones.

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No obstante, el hambre de victoria no se pierde pese a la edad, puesto que la vertiente competitiva está creciendo bajo el amparo de la federación portuguesa, que organiza torneos oficiales.

"Esta modalidad es fundamental porque da otra oportunidad a todas las personas que les gusta el fútbol de poder vivirlo de una forma integrada", afirmó Helena Pires, directora ejecutiva de la FPF, en declaraciones a EFE.

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El mismo césped donde se entrena la selección portuguesa se divide cada ciertos meses en pequeñas canchas donde los mayores, de equipos repartidos por todo el país, compiten para ser campeones.

Uno de ellos es el Andorinhas, un club regional en Braga que se pasó a esta modalidad, y ha conquistado varios torneos regionales, y en el que juega hasta su dirigente, Manuel Mota.

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"Hay mucha gente con mucha edad que no hace nada y se queda en el sofá, así que nos organizamos con deportistas que habían competido en el pasado para volver a jugar al fútbol", comentó Mota, de 53 años, a EFE.

También participan muchos que en su juventud jugaron sin ser profesionales como Helena Bento, una exfutbolista y exentrenadora amateur que, con 54 años, trabaja como profesora de educación física y se divierte en el equipo de la Fundação Benfica, uno de los clubes pioneros en la introducción de esta modalidad en Portugal.

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Bento explicó a EFE que este fútbol "es más estratégico y más lento", y valoró positivamente la ausencia de contacto y que no se permita correr.

"Como no podemos correr, tenemos que jugar a través del pase y de mantener la posesión del balón, y creo que eso es genial", afirmó.

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La proyección de la modalidad en Portugal busca ir más allá de los torneos esporádicos organizados y ya se planea la creación de una liga.

Rute Silva, coordinadora de 'Walking Football' en la FPF, comentó a EFE que la federación está trabajando para lanzar una competición nacional en septiembre para la próxima temporada, con dos grupos - norte y sur del país-.

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"El objetivo es que los grandes clubes vean este ejemplo para poder traer a sus antiguos jugadores; o que los padres que llevan a sus hijos a las academias también tengan la oportunidad de jugar", sostuvo Silva.

Además, están trabajando para acabar de crear una selección nacional que jugará en la Copa de 'Walking Football' de la UEFA 2026, que se celebrará el 25 de junio en la localidad suiza de Nyon y en la que se enfrentará a otras siete selecciones europeas, con la participación confirmada de España y Escocia. EFE

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