Sergio Ramírez, candidato a la silla L de la RAE en sustitución de Vargas Llosa

Madrid, 7 may (EFE).- El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) será proclamado candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE) en el pleno que se celebrará este jueves por la tarde, según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EFE fuentes de la institución.

La convocatoria de la plaza, que quedó vacante tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025, se aprobó en el pleno de la RAE el pasado 19 de marzo y se publicó en el BOE cuatro días después.

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La propuesta de candidatura de Ramírez, Premio Cervantes 2017, ha sido avalada por tres académicos, tal y como prevén los estatutos de la Academia, en este caso el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez -Premio Cervantes 2023- y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

El autor de novelas como 'Margarita está linda la mar' (Alfaguara, 1998), además de periodista y expolítico, tiene la nacionalidad española desde 2018 y reside en España; en 2023 el gobierno de Daniel Ortega le despojó de su nacionalidad nicaragüense por su oposición al régimen.

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El pleno de hoy se limitará a la proclamación de la candidatura; la lectura de méritos por parte de sus promotores tendrá lugar en el en el pleno extraordinario que se celebrará en León el 14 de mayo y la votación definitiva está programada para el jueves siguiente, el 21 de mayo.

Ramírez, colaborador del diario El País desde hace tres décadas y ganador del último Premio Ortega y Gasset de Periodismo, es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea.

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Fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Somoza y vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después. EFE