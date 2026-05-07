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La RFEVB incorpora la modalidad de voleibol sentado

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Madrid, 7 may (EFE).- La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) firmaron este jueves en el Consejo Superior de Deportes (CSD) un convenio para la integración en la primera del voleibol sentado, una disciplina que forma parte del programa de los Juegos Paralímpicos.

Los presidentes de la RFEVB, Felipe Pascual, y la FEDDF, Enrique Álvarez (FEDDF), suscribieron el acuerdo que permite la integración de los deportistas con discapacidad dentro de la federación, en un acto que contó con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, y el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía.

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"Esta medida permite avanzar hacia un modelo deportivo más justo, donde la inclusión de las personas con discapacidad no sea una excepción sino la norma. En España no existe un deporte A y un deporte B, sino un único deporte que representa los mejores valores de España", dijo Rodríguez Uribes.

El voleibol sentado enfrenta a dos equipos de seis jugadores en una cancha cubierta de 10x6 metros, dividida por una red de 1,15 centímetros de altura para los hombres y 1,05 para las mujeres. Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo contrario y dispone de tres toques antes de que la pelota cruce la red, al mejor de cinco sets.

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Con esta incorporación por parte de la RFEVB, ya son veintiséis las federaciones unideportivas que integraron en su estructura el deporte con discapacidad. EFE

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EFE

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