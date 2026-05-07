Espana agencias

Alex Márquez destaca que tras su victoria "cambia mucho la situación"

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 7 may (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vencedor en Jerez de la Frontera, aseguró que llega al Gran Premio de Francia de MotoGP que se disputa este fin de semana "muy bien, después de haber ganado este año por primera vez".

"Cambia mucho la situación", asegura Alex Márquez en la conferencia de prensa realizada en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, pero "con la misma mentalidad, con todo igual que siempre y para dar el máximo".

PUBLICIDAD

"Al final, haber ganado la anterior carrera no cambia nada porque empiezas de cero", explica el pequeño de los hermanos Márquez, vigente subcampeón del mundo de MotoGP.

"Ir a pistas diferentes y ver qué funciona o no, es algo que nos da un indicativo bastante claro y este año será interesante ver qué tenemos y qué no tenemos, ver si Jerez fue flor de un día o si lo podemos repetir", continúa Alex Márquez, quien no se confía tras la victoria porque "cambiaron las cosas demasiado de golpe de Austin y Brasil a Jerez".

PUBLICIDAD

"Hicimos cambios, pero cambios muy pequeños, y que cambie tanto de un fin de semana a otro no me fío; aquí habrá que empezar otra vez de cero y confirmar cosas", señala.

De las próximas citas del campeonato Alex Márquez fue claro al señalar que "primero tengo ganas de Francia y luego ya veremos qué pasa en Cataluña -una semana más tarde-, pero sí, al final son circuitos que se me dan bien, como Montmeló o Malasia... yo haría todo el campeonato ahí".

"Pero si lo quieres hacer bien y estar en el 'top tres' al final de año... esto es como LaLiga, pues dónde se ganan los títulos, cuando ganas fuera, y esto es lo mismo, en los circuitos donde sufres es también donde marcas la diferencia", compara Alex Márquez.

Ante la posibilidad de que llueva, Alex Márquez fue claro: "no me preocupa porque será para todos, hay que hacer una buen clasificación, un buen 'sprint' y luego, el domingo, ver a ver qué pasa, pero todos sabemos que la lluvia es bastante lotería y habrá que ser inteligente y acabar".

"En agua, siempre que sales puedes ser diferente en cada circuito, puedes tener problemas diferentes, de golpe te encuentras súper bien, de golpe súper mal, por eso digo que es lotería", insiste Alex Márquez.

Y recuerda que "el año el año pasado me caí dos veces en carrera en agua. Veremos. Es verdad que en Jerez este año iba bien, aunque me caí, pero luego hice quinto y las sensaciones no son malas". EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cronología del crucero del hantavirus que se dirige a Tenerife

Infobae

El conductor del triple atropello de Santander da positivo en drogas

Infobae

La combinación de la trombectomía con un fármaco mejora la recuperación de ictus isquémico

Infobae

Fiscal ve legítima defensa en el exmarido Lucía Garrido, que mató a dos personas en Málaga

Infobae

95 personas bajo custodia policial por incidentes tras clasificación del PSG para la final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo que asumió el mando tras la muerte de su predecesora

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

ECONOMÍA

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

DEPORTES

Malas noticias para el Real Madrid: Mendy estará un año de baja por lesión y pone sobre la mesa la opción de la retirada

Malas noticias para el Real Madrid: Mendy estará un año de baja por lesión y pone sobre la mesa la opción de la retirada

Mbappé apunta al Clásico contra el FC Barcelona: el francés realizó parte del entrenamiento con el resto del equipo tras pasar la revisión médica

Tchouaméni manda a Valverde al hospital: nueva bronca en el Real Madrid, que tiene que tomar medidas ante la crisis en el vestuario

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”