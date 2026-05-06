Vox equipara la llegada del crucero con hantavirus con la inmigración: "Llegan con una enfermedad contagiosa dentro"

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha homologado este miércoles la llegada del crucero con hantavirus a Canarias con la llegada de inmigrantes vía marítima. "Como si no llegaran todos los días personas con una posible enfermedad contagiosa dentro", ha dicho.

España ha acordado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el crucero 'MV Hondius', con 149 personas de 23 nacionalidades distintas --14 españoles-- a bordo haga escala en Canarias.

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Se han identificado un total de seis casos de hantavirus, dos de los cuales han sido confirmados por laboratorio. Tres de las personas contagiadas han fallecido, una se encuentra en estado crítico en Sudáfrica y dos de los tripulantes necesitan atención urgente. Otra persona, acompañante de un fallecido, se encuentra en cuarentena por ser caso sospechoso.

Vázquez ha acusado al Gobierno de permitir la escala del crucero para "tapar los apuñalamientos y violaciones diarias", presuntamente cometidos por inmigrantes. "Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días y sin ningún control barcos así a España", ha agregado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.

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