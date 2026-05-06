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Tres terremotos en menos de ocho horas alertan a Córdoba, Ceuta y Granada

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Granada, 6 may (EFE).- Tres terremotos de entre 2,9 y 3,1 de magnitud registrados en menos de ocho horas han alertado a diferentes municipios de las provincias de Granada y Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Ceuta sin causar daños materiales ni personales.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el mayor de los temblores ha sido el registrado a las 8.21 horas de este miércoles a 12 kilómetros de Ceuta, un temblor de 3,2 de intensidad que se ha repetido con la misma fuerza menos de quince minutos después y a unos kilómetros.

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Esta primera réplica se ha notado en distintas barriadas de Ceuta y ha estado seguida de otro temblor de 1,9 con epicentro en la ciudad autónoma, registrado a las 10.09 horas, y de uno más en el estrecho de Gibraltar, de 2,7 también sentido en la ciudad.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes de estos terremotos se ha registrado otro de magnitud 3 y epicentro en Córdoba que también ha sido sentido por la población pese a producirse a las 4:29 horas y a 5 kilómetros de profundidad.

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Pasado el mediodía, a las 12:31 horas, el IGN ha registrado otro movimiento de 2,9 grados de magnitud y epicentro en Padul (Granada), con reportes de personas que han notado el terremoto desde municipios como Dúrcal, Albuñuelas, Otura, Alhendín o Lancha de Genil, en Granada capital.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía han explicado a EFE que este último terremoto tampoco ha provocado daños personales ni materiales y solo ha motivado una llamada de un vecino alertado por el temblor. EFE

mro/bfv/cc

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EFE

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