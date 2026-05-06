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Óscar López critica que el PP sea "muy blando con Aldama" y le acusa de "apoyar a supuestos delincuentes"

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El ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha criticado este miércoles al PP por la petición de reducción de condena al empresario y presunto conseguidor del 'caso mascarillas', Víctor de Aldama, asegurando que "ha sido muy blando" y ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "apoyar a supuestos delincuentes".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la presentación del Informe de cobertura de banda ancha 2025 en Patones (Madrid), en las que ha criticado la queja de los 'populares' ante la decisión de la Fiscalía de no pedir una pena menor para el empresario Víctor de Aldama, que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo junto con el exminstro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

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De esta manera, ha respondido a las declaraciones que el PP hizo este martes en las que afean que Anticorrupción no beneficie más al empresario "pese a su colaboración con la Justicia" --seguirá solicitando los siete años de prisión--, y en las que acusaron a la Fiscalía General del Estado de haber dado la orden al fiscal Francisco Luzón de no rebajar la petición de pena en lo que han considerado "un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno".

En otro orden de cosas, interpelado por la participación del presidente de las islas Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión de emergencia que están manteniendo los ministros del Interior, Sanidad y Transportes en Moncloa para afrontar la crisis del crucero que tiene seis infectados de hantavirus, el ministro socialista solo ha dicho que "hay contacto permanente" con el presidente canario.

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