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Los líderes políticos ensalzan el legado de Garaikoetxea en la construcción de Euskadi

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Vitoria, 6 may (EFE).- Los líderes de los principales partidos vascos han ensalzado el legado del primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, y su papel en la construcción de la actual Euskadi, durante la despedida en la capilla ardiente instalada en el interior del Palacio de Ajuria Enea, donde residió los cinco años de su mandato.

Tras visitar la capilla, los representantes políticos han hecho breves declaraciones a los medios de comunicación para subrayar el papel desempeñado al frente del Gobierno Vasco por Garaikoetxea entre 1980 y 1985, unos años difíciles por la situación económica, la violencia de ETA y la complejidad en el desarrollo del Estatuto de Gernika tras décadas de dictadura.

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El presidente del PNV, Aitor Esteban, al que han acompañado altos cargos del partido y de instituciones, ha destacado que la etapa que le tocó cubrir a Garaikoetxea fue especialmente "difícil y brillante" porque tenía la responsabilidad de poner las primeras piedras del Estatuto y lo hizo en circunstancias "muy complicados".

También, ha continuado, hizo frente a la oposición de gente de fuera y dentro de Euskadi porque en aquellos tiempos se despreciaba lo que se estaba haciendo sobre la estructura del actual Gobierno Vasco. "Todos sentimos la pérdida del lehendakari Garaikoetxea y todos apreciamos lo que hizo", ha considerado.

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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha encabezado una delegación de la coalición, ha dicho de Garlos Garaikoetxea perteneció a una generación que hizo "cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios". "Era un abertzale íntegro, un independentista integro. Un buen patriota vasco", ha subrayado en declaraciones a los medios tras salir de la capilla ardiente.

"Seguiremos teniendo en la mente siempre un horizonte claro de un país libre, una república libre, una Euskal Herria libre". "Siempre que gritemos 'Gora Euskal Herria askatuta' (Viva Euskal Herria libre) nos acordaremos de él", ha concluido.

El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha considerado que el exlehendakari es el "símbolo de la Euskadi que empezaba a nacer y a crecer" por lo que le ha mostrado el "respeto y la admiración" de su formación.

"Sin renunciar a sus ideas independentistas, supo empezar a construir esa Euskadi en la que cabemos todos", ha ensalzado flanqueado por los consejeros socialistas y por la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxeberria.

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, que ha acudido acompañada por el diputado popular Carmelo Barrio, ha destacado que a Garaikoetxea le tocó liderar Euskadi en una época en la que "estaba todo por construir" en un momento "transcendental" marcado por el terrorismo de ETA.

Ha subrayado que conformó "un buen equipo con personas de reconocida valía" para hacerlo que lo lideró primando "el valor de la palabra, del entendimiento, del diálogo, del consenso y del acuerdo" junto con el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

La secretaria general de Eusko Alkartasuna, Eba Blanco, ha dicho que hoy es un día para poner en valor que Garaikoetxea fue capaz de volver a ilusionar a este pueblo después del franquismo, que "robó casi todo a este pueblo".

Ha recordado además su impulso a la construcción nacional, el euskera, la justicia social, la paz y el entendimiento entre diferentes.

También el secretario general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha honrado su figura "fundamental" de la transición hacia la democracia, y ha destacado que puso las primeras piedras de los sistemas públicos, como Osakidetza. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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