La Real Casa de Correos será el centro internacional de prensa durante el viaje del papa

Madrid, 6 may (EFE).- La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, funcionará como centro internacional de prensa durante la totalidad del viaje del papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien ha agregado que el centro estará abierto las 24 horas del día y tendrá capacidad para "más de 2.000 periodistas".

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León XIV llegará a Madrid el sábado 6 de junio y estará en la capital hasta la mañana del martes 9; luego se desplazará a Barcelona y, finalmente, a Canarias, donde visitará Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, finalizando su viaje el viernes 12 de junio. EFE