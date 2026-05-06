La fiscal general asegura que no se opuso a rebajar la petición de pena para Aldama

Madrid, 6 may (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha asegurado este miércoles que no se mostró en contra de que la Fiscalía rebajara su petición de pena para el empresario Víctor de Aldama en el juicio por supuestos amaños en contratos de mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo.

A su llegada a un acto de la Fiscalía Europea en Madrid, los periodistas han preguntado a Teresa Peramato por qué se opuso a una rebaja de petición de pena para Víctor de Aldama después de que colaborara con la justicia y si discutió al respecto con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

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Teresa Peramato no ha querido comentar este asunto, si bien ha indicado que algunas cuestiones que se están diciendo al respecto no se ajustan a la realidad y se ha limitado a aclarar: "No me mostré en contra".

La fiscal general pronunciaba estas palabras mientras Alejandro Luzón emitía en el Tribunal Supremo su informe final del caso Mascarillas, en el que el pasado lunes mantuvo las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García y 7 años para el Víctor de Aldama.

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Fuentes fiscales ya aclararon el lunes que Anticorrupción no ha considerado rebajar tras el juicio su petición de pena para Aldama tras un proceso de decisión interno en la Fiscalía, en el que puede haber conversaciones pero que no hubo órdenes o presiones.

Las fuentes se referían así a algunas informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general para evitar la aplicación de una circunstancia atenuante muy cualificada para Aldama. EFE

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