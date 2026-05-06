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La Cambra del Llibre confirma la venta récord de 26,7 millones de euros en Sant Jordi

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Barcelona, 6 may (EFE).- La Cambra del Llibre, que agrupa a los gremios y asociaciones de editores, libreros, distribuidores y de la comunicación gráfica de Cataluña, ha confirmado con los datos definitivos una facturación récord en el último Sant Jordi de 26,7 millones de euros, ha informado en un comunicado este miércoles.

La cifra es ligeramente superior a la de 2025 (26,1 millones), un dato que, según el gremio, "pone de manifiesto el talento creativo, la potencia editorial y la extensión de la red librera de Cataluña, tres factores que hacen posible una oferta que responde a la gran diversidad de intereses de la ciudadanía".

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Los libros en catalán significaron el 54,7 % de los libros, mientras que en castellano se vendieron un 45,3 % de los títulos.

En castellano, en la lista de los más vendidos en ficción, se confirma el liderazgo de 'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza, al que siguen 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés, y 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral.

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Por lo que respecta a la no ficción, los datos encumbran a 'Hábitos Atómicos. Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios', de James Clear, 'Murdoku: '80 Acertijos de lógica y asesinatos', de Manuel Garand, y 'Feliz menopausia: El método para equilibrar tus hormonas, perder peso y decir adiós a los síntomas', de Sandra Moñino.

Por géneros, la ficción representa el 37,1 %, la literatura infantil y juvenil supone el 29,0 %, la no ficción alcanza el 22,3 % y el cómic el 11,6 %. EFE

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