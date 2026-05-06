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Holgado y Alonso dispuestos a trabajar para arrancar los mejores resultados en Le Mans

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Redacción deportes, 6 may (EFE).- El español Daniel Holgado y el hispano-colombiano David Alonso llegan al Gran Premio de Francia que este fin de semana se disputa en el circuito Bugatti, con muchas ganas de arrancar los mejores resultados en Le Mans.

Holgado, quinto en la clasificación provisional del mundial, dice tener "muchas ganas de llegar a Francia", ya que Le Mans es un circuito "muy técnico", por lo que señaló que necesitará "trabajar mucho durante todo el fin de semana".

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"En Jerez la carrera no salió como esperábamos, pero tengo los objetivos claros, que no son otros que seguir mejorando y disfrutar pues tenemos mucho de lo que aprender en cada gran premio, así que iremos a por todas", afirma en la nota de prensa distribuida este miércoles por el equipo de Jorge Martínez 'Aspar'.

David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 y sexto en la tabla por puntos del Mundial de Moto2 2026, comenta que llega a un circuito en el que "hay mucha afición, y eso es algo que siempre se agradece".

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"Es un trazado muy corto en el que se pueden dar muchas vueltas, pero tiene un estilo de pilotaje completamente distinto al de Jerez, así que tendremos que estar muy pendientes de las condiciones, porque siempre puede llover y hace frío", recuerda Alonso.

"En caso de lluvia tendremos una buena oportunidad para mejorar en estas condiciones, que es uno de mis puntos pendientes, por lo que quiero construir un buen fin de semana desde el viernes y sumar kilómetros porque ahora vienen muchas carreras seguidas y podremos pilotar la Moto2 con mayor naturalidad", explica el campeón del mundo de 2024.

"El objetivo es sacar una mejor versión en Francia y trabajar concentrados para la carrera del domingo", afirma Alonso. EFE

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EFE

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