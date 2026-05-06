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El Real Madrid quiere aprovechar el segundo 'match-ball' tras su mala imagen en Bulgaria

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Redacción deportes, 6 may (EFE).- El Real Madrid, tras caer ayer martes en el Arena Botevgrad de Bulgaria ante el Hapoel IBI Tel Aviv por 76-69, dispone este jueves de una nueva oportunidad para cerrar la serie de cuartos de final de la Euroliga y mejorar su imagen a domicilio, donde sólo ha conseguido seis victorias esta temporada.

Los de Sergio Scariolo volvieron a pagar muy cara una gran desconexión desde la segunda mitad del segundo cuarto hasta el final del tercero, que llevó al equipo a estar cinco minutos sin anotar y a sumar sólo 8 puntos en casi 13 minutos.

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El triunfo israelí, en el quinto encuentro de la temporada entre ambos, dejó la eliminatoria en 2-1 a favor de los blancos, que ahora dispondrán de un nuevo 'match-ball' para acceder a la Final a Cuatro y no regresar a Madrid para un partido definitivo.

Tras la derrota, el técnico italiano apeló a la "tranquilidad, confianza y energía" para que el equipo mejorase el "movimiento del balón" en ataque, una "seña de identidad" del equipo que no estuvo tan presente en el tercer choque.

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Además, remarcó el factor descanso como otra de las claves, ya que sus jugadores llegaban después de tener que jugar una prórroga ante el UCAM Murcia el domingo en la Liga Endesa, mientras que el Hapoel pudo descansar en su competición doméstica.

"Ahora los dos equipos estamos en la misma situación, ya no habrá uno que descanse y prepare el partido durante tres o cuatro días y otro que haya tenido que jugar y viajar", advirtió.

Con la duda sobre el estado físico de Usman Garuba, que sufrió un golpe en una mano y provocó que se limitasen sus minutos de juego en la segunda parte.

Asimismo, el Real Madrid espera la mejor versión de dos de sus principales puntales, el argentino Facundo Campazzo y el croata Mario Hezonja.

Campazzo, el mejor jugador de los dos primeros duelos, terminó el miércoles con 5 de valoración y 2/9 en tiros de tres puntos, mientras que Hezonja, que se fue hasta los 53 de valoración ante el UCAM Murcia, en una actuación histórica, registró 0 ante los israelíes.

Por su parte, el Hapoel, previsiblemente, volverá a contar con las bajas del estadounidense Colin Malcolm y el israelí Yam Madar, habituales en las convocatorias del griego Dimitris Itoudis. EFE

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