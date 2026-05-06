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El español Izan Guevara tiene ganas de correr en Le Mans, aunque no sea de sus favoritos

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Redacción deportes, 6 may (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), tercero en la clasificación provisional del Mundial de Moto2 en 2026, asegura tener "muchas ganas de correr en Le Mans", si bien reconoce que "no es precisamente uno de mis circuitos favoritos".

Aunque recuerda que en Le Mans ha conseguido "buenos resultados en el pasado", y cita cuando subió al podio en 2022, aunque aclara que "en general, siempre me ha ido bien allí".

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"Llegamos a Le Mans con buen ánimo después de Jerez, donde tuvimos algunos problemas, pero aun así demostramos que podemos aspirar a los primeros puestos y me siento muy bien sobre la moto y con mi pilotaje", explica Guevara en la nota de prensa de su escudería.

"Todo el equipo está haciendo un trabajo increíble, y nos esforzamos por estar entre los primeros y conseguir la mayor cantidad de puntos posible", reconoce el piloto español. EFE

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