Cuerpo niega preocupación sobre el informe del Tribunal de Cuentas que recoge incidencias

Sevilla, 6 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha negado que haya preocupación en el Ejecutivo central tras el informe del Tribunal de Cuentas que señala incidencias en la Cuenta General del Estado de 2024 como la utilización de fondos europeos "sobrantes" para atender el pago de pensiones.

Cuerpo ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha aprobado los números que presentó el Gobierno, por lo que "no hay ninguna preocupación" ya que al estar España en "un contexto de prórroga presupuestaria" la asignación de la capacidad de gasto, es decir, de esos créditos presupuestarios "tiene que realizarse a través de técnicas o ajustes presupuestarios entre unas partidas y otras", algo que ha achacado a "un contexto de total normalidad".

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El ministro de Hacienda ha subrayado en una comparecencia ante los medios en Sevilla que "la totalidad de los fondos del plan de recuperación se destinarán a las inversiones previstas en el plan de recuperación".

El Tribunal de Cuentas comunicó este martes su decisión de aprobar la declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 con una opinión favorable, aunque detectó incidencias como la utilización de fondos europeos "sobrantes" para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros.EFE

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