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Reconocimiento institucional en el adiós a Garaikoetxea en un tanatorio de Pamplona

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Pamplona, 05 may (EFE).- La lluvia ha acompañado este martes por la mañana el goteo constante de autoridades y excargos políticos que se han acercado al tanatorio San Alberto de Pamplona para dar el último adiós al exlehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años.

Desde primera hora, el ambiente a las puertas del tanatorio ha estado marcado por la sobriedad y el respeto, en una jornada de despedida en la que se han sucedido las muestras de reconocimiento a una figura clave en la historia política reciente de Euskadi y Navarra.

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Entre las primeras en comparecer ante los medios ha estado la secretaria general de Eusko Alkartasuna, Eba Blanco, quien ha subrayado la “gran pérdida” que supone su fallecimiento y ha definido a Garaikoetxea como un “hombre de Estado” que “siempre estuvo dispuesto a llegar a acuerdos”.

En unos “días duros y difíciles”, ha recordado su papel en la construcción institucional tras la dictadura, con hitos como la normalización del euskera, la creación de Osakidetza, la Ertzaintza o el impulso a las ikastolas.

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También ha acudido el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quien ha trasladado el pésame del Ejecutivo foral a la familia y ha destacado la trayectoria de Garaikoetxea, desde sus inicios como parlamentario foral hasta su etapa como lehendakari, poniendo el acento en su compromiso “por la convivencia, por la paz y por la libertad”.

A lo largo de la mañana han pasado igualmente otros miembros del Gobierno de Navarra, como el consejero Mikel Irujo, que lo ha definido como “un referente” para toda una generación que “tuvo que construir todo desde cero”, o el exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga, quien ha asegurado que son “miles y miles” las personas que quedan “huérfanas políticamente”, destacando además su “gran capacidad humana”.

En el ámbito institucional navarro, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha señalado que es “un día triste” y ha destacado a Garaikoetxea como “un gran referente del autogobierno y para los abertzales”, subrayando su papel como primer lehendakari y su vinculación con el euskera y las ikastolas.

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha incidido en su dimensión más identitaria al recordar que fue “pamplonés de nacimiento y navarro de vocación” y que “allí donde iba defendía el alma vasca de Navarra”, además de calificarlo como una “figura clave de la historia reciente de Euskal Herria”.

Al término de un acto público, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado la trayectoria de Garaikoetxea como “un ejemplo en la construcción de la convivencia”, resaltando su defensa de los derechos humanos, la justicia social y su perfil “constructivo”, y ha confirmado su asistencia al funeral previsto para este miércoles.

La capilla ardiente permanecerá en Pamplona hasta su traslado este miércoles al Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, residencia oficial del lehendakari que Garaikoetxea ocupó entre 1980 y 1985. Ese mismo día, a las 19:30 horas, se celebrará el funeral en la iglesia de San Francisco Javier de la capital navarra. EFE

(foto) (video)

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