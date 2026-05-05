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La francesa Kerbaol sorprende y se impone en A Coruña; Koch sigue líder

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Redacción deportes, 5 may (EFE).- Merced a un decidido y potente ataque a menos de 2 km de meta, la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education) se llevó un justo premio como vencedora en solitario en la tercera etapa de la Vuelta a España, de 121,2 km entre Padrón y A Coruña, en la que mantuvo el maillot rojo de líder la alemana Franziska Koch (FDJ).

Todo apuntaba a un esprint, pero se negó a ese desenlace Cédrine Kerbaol (Brest, 24 años), quien decidió atacar a 2.000 metros de la última línea. La bretona abrió un puñado de segundos y se presentó en meta eufórica, celebrando la décima victoria de su palmarés. Ya ganó en el Tour y sólo le queda coronarse en el Giro.

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Kerbaol se llevó el premio de la valentía. Experta y laureada en los Mundiales de relevos mixtos, la francesa alzó los brazos con un tiempo de 3h.14,17, a una media de 37,4 km/h, relegando a la gran favorita, la belga Lotte Kopecky (SD Worx), y a la canadiense Sarah Van Dam (Visma). Las españolas, de nuevo entre las grandes. Paula Blasi fue quinta y Mavi García, novena.

En la general Franziska Koch sigue al frente, con 2 segundos de ventaja sobre Kopecky y 4 respecto a Kerbaol. Blasi es novena a 18 segundos y, cotizando al alza, Mavi es decimocuarta con el mismo tiempo.

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La belga Vervloet (Lotto Interarché) y la australiana Wilson-Haffenden (Lidl Trek) fueron las encargadas de animar una etapa de desgaste con más de 2.000 metros de desnivel positivo. El dúo acumuló 3 minutos de ventaja a mitad de carrera, mientras que el FDJ Suez liderado por Franziska Koch mantenía el control de la fuga.

La ciclista "aussie" se quedó sola a 39 km de meta. La campeona australiana de crono, de 20 años, se rebeló contra la lógica, defendiendo una renta de 2 minutos que dio trabajo a un pelotón reducido remolcado por el Visma.

En la general, Wilson Haffenden se encontraba a 5.20 minutos de la líder Franziska Koch, interesada en colaborar en la persecución.

Al paso por el esprint de Arteixo, localidad que tuvo un 'bruxo' futbolístico llamado Arsenio Iglesias, la aventura ya estaba sentenciada. El FDJ activó el protocolo de caza con la francesa Marie Le Net tirando a fondo, limando segundos a cada pedalada. A 15 km de A Coruña comenzó el capítulo definitivo de la etapa con el grupo principal en la pelea por la etapa.

La etapa invitaba a varias opciones para su resolución. Un esprint o un ataque por sorpresa eran opciones probables. Alicientes no faltaban. Había repechos exigentes e incluso adoquines para aderezar un desenlace interesante.

En la primera subida (2,5 km al 6 por ciento) atacó la polaca Niewiadoma, una aceleración que redujo el grupo principal a 23 unidades, entre ellas Paula Blasi y Mavi García, siempre en lucha con las mejores. El siguiente repecho (2 km al 6), a 7,6 de meta, lo dirigió el SD Worx de la doble campeona mundial Lotte Kopecky, candidata en caso de desenlace por velocidad.

Cerca de la cima volvió a atacar Niewiadoma, pero no tuvo licencia para rematar la iniciativa en solitario. Con A Coruña a la vista, con la inspiración del mar, accedieron al paseo marítimo a través de un tramo empedrado. Mucho control, marcajes estrechos.

La suerte parecía estar echada para un inminente esprint de formato reducido. Pero a 2 km de meta salió disparada Cédrine Kerbaol. Nadie reaccionó, la francesa abrió un pequeño hueco y se vino arriba. En modo crono echó el resto y se llevó una recompensa que se ganó por su valentía. El órdago salió perfecto.

Este miércoles se disputará la cuarta etapa, entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, de 115,6 km. Una jornada ondulada, sin respiro, de sube y baja constante, aún sin grandes dificultades.

En el trayecto dos puertos puntuables, el Alto de Oural (3a, 3,3 km al 5,9%) y el Alto do Hostital (3a, 6,5 km al 4,1$). Al final perfil ascendente propicio para "rematadoras". EFE

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