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El pleno de la RAE proclama la candidatura de Sergio Ramírez para la silla L

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Madrid, 7 may (EFE).- El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) ha sido proclamado candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025, en el pleno celebrado esta tarde en la sede de la institución.

La candidatura de Ramírez ha sido la única presentada al pleno, han indicado a EFE fuentes de la RAE.

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La convocatoria de esta plaza fue aprobada por el pleno de la Academia en su sesión del 19 de marzo de 2026 y se publicó en el BOE del 6 de abril. Los siguientes pasos serán la lectura de los elogios y méritos de Ramírez, que se efectuará en el pleno del 14 de mayo, que se celebrará de forma extraordinaria en León, y la votación final, el 21 de mayo.

Dicha votación es secreta y requiere, como mínimo, mayoría absoluta de votos, según los estatutos de la RAE.

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La presentación de candidaturas debe estar avalada por un mínimo de tres académicos. La de Ramírez ha sido respaldada por el exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez -Premio Cervantes 2023- y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

El autor de novelas como 'Margarita está linda la mar' (Alfaguara, 1998), además de periodista y expolítico, tiene la nacionalidad española desde 2018 y reside en España; en 2023 el gobierno de Daniel Ortega le despojó de su nacionalidad nicaragüense por su oposición al régimen.

Ramírez, colaborador del diario El País desde hace tres décadas y ganador del último Premio Ortega y Gasset de Periodismo, es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea.

Fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Somoza y vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después.

La RAE tiene un total de cuarenta y seis sillas académicas. Actualmente, además de la L, está vacante la letra o, cuyo anterior titular fue el arquitecto Antonio Fernández de Alba.

Con respecto a la silla p, que ocupó Francisco Rico Manrique hasta su fallecimiento el 27 de abril de 2024, el pleno de la Academia eligió en marzo de 2025 a la filóloga Cristina Sánchez López (Madrid, 1966), quien tiene pendiente la lectura de su discurso de ingreso.EFE

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EFE

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