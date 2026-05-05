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Colau acude a la AN para denunciar a Israel por "crímenes de guerra" tras la retención de los miembros de su flotilla

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La exalcaldesa de Barcelona y miembro de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha acudido este martes a la Audiencia Nacional (AN) para denunciar a Israel por cometer presuntos "crímenes de guerra y de lesa humanidad" al retener en aguas internacionales a los miembros de la flota que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Así lo ha manifestado en declaraciones a medios antes de entrar a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el fin de que las "autoridades competentes esclarezcan los hechos" ante la inacción, a su juicio, del Ejecutivo israelí.

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Colau ha aseverado que el objetivo es llevar a los "responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional", así como la suspensión "completa" del acuerdo comercial entre Israel y la Unión Europea, organismo al cual también culpa de tener "complicidad" con el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, y que la causa se "replique en otros países".

Dicho esto, el abogado y eurodiputado de los Comunes, Jaume Asens, ha asegurado tener identificado tanto a "los directores de las cárceles donde estaban" los miembros de la flotilla que denuncian haber sido torturados, como a algunos soldados de la unidad de elite que "asaltó los barcos".

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Además, ha avanzado que solicitará que la orden internacional de detención se aplique también al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y al titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de quien asegura que "se personó en las cárceles donde estaban los detenidos, humilló a los detenidos y es el responsable del sistema carcelario".

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