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Hallan en el Estrecho un joven delfín muerto tras quedar enganchado en una red de pesca

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Ceuta, 3 may (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha recuperado del mar a un joven delfín muerto a consecuencia de un corte en el cuello, supuestamente producido tras quedar enganchado en una red de pesca ilegal.

Según han denunciado a EFE fuentes ecologistas, el delfín fue hallado sin vida este sábado por la tarde a apenas unos 30 metros de la orilla de la playa de la Ribera, en aguas de la bahía sur de la ciudad, y fue recuperado del mar por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

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El cetáceo presentaba una herida en el cuello presuntamente producida por un gancho que le provocó la muerte.

Los especialistas han destacado que los autores de su muerte le clavaron el gancho en el cuello para tirar de él y sacarlo de la red donde habría quedado enganchado.

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Estas redes suelen ser letales para la fauna marina ya que los delfines, al quedar atrapados en ellas, sufren este tipo de cortes en las aletas para ser liberados, lo que posteriormente causa su fallecimiento.

Las primeras hipótesis apuntan a que el delfín quedó enganchado en una red de pesca y que los propietarios de la red le provocaron el corte del cuello.

Los expertos han afirmado que el animal llevaba pocas horas sin vida, por lo que ha sido trasladado a las instalaciones del Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta (CECAM) para la práctica de la necropsia. EFE

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EFE

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