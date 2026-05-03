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Rodalies recupera esta semana tres tramos y se acerca al nivel de oferta anterior a Gelida

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Barcelona, 3 may (EFE).- Rodalies recuperará esta próxima semana dos recorridos que estaban sin servicio, en los tramos Reus-Móra la Nova y Ripoll-Ribes de Freser, y podrá completar además todo el trayecto de Sant Vicenç de Calders a Manresa, con lo que volverá prácticamente al nivel de programación anterior al accidente ferroviario de Gelida.

La red ferroviaria retornará así a la situación de hace tres meses y medio, aunque la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha advertido de que aún se mantendrán algunas actuaciones puntuales y los planes alternativos de transporte para avanzar en las mejoras pendientes.

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En concreto, mañana, lunes, se reabrirá el tramo de la línea R15, entre Reus y Móra la Nova, en Tarragona; y al día siguiente, martes, lo hará el tramo de la R3, entre Ripoll y Ribes de Freser, en Girona.

Por su parte, la línea R4 recuperará también el martes el recorrido completo entre Sant Vicenç de Calders y Manresa, en Barcelona.

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En este punto de final de las obras de emergencia se mantendrán algunos planes alternativos de transporte, como los del tramo entre Móra la Nova y Riba-roja d'Ebre, en el ámbito de Ripoll y Puigcerdà, y el de las obras del Garraf (Barcelona),

Para llevar a cabo obras de revestimiento en diferentes túneles ferroviarios, la Generalitat ha anunciado también que mañana, lunes, arrancará un plan alternativo de transporte por el corte total de circulación de la R13, entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders, que está previsto que finalice a principios de julio.

Respecto a las obras de la R3, se continuará con el plan alternativo) hasta enero del 2027, fecha en la que está prevista la finalización de los trabajos. EFE

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