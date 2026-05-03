Carlos Giménez cierra la serie de cómic 'Barrio': No está de más que considere la retirada

Begoña Fernández

Madrid, 3 may (EFE).- El dibujante Carlos Giménez cierra la serie 'Barrio' con un quinto libro donde termina de contar la historia de Carlines, ya adolescente, en el Madrid de los años cincuenta con un prólogo que suena a despedida: "No está de más que considere la retirada, tengo 85 años y soy de los pocos autores de mi edad en activo".

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En una entrevista con EFE, Giménez (Madrid, 1941) afirma que quiere seguir dibujando: "Si no soy dibujante, no soy nada", pero su próximo proyecto es operarse los ojos y si todo sale bien su intención pasa por concluir una historieta empezada hace mucho tiempo, y que se titula 'Soledad'".

"He intentado acabarla pero con mi mala vista no puedo dibujar en el minúsculo tamaño de las viñetas, así que seguiré haciendo dibujos de tamaño grande mientras pueda", dice.

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En los últimos años, Giménez ha ido cerrando series: 'Dani Futuro', 'Paracuellos', 'Los profesionales', ahora le tocaba el turno a 'Barrio', con un quinto volumen ('El debutante'), editado por Reservoir Books, donde da cuenta de su pasión por los cómic desde adolescente, los inicios de Carlines (su 'alter ego') como ayudante de un reputado dibujante, la vida en la calle con los amigos, las carencias económicas y el primer amor.

A diferencias de los otros libros de la serie, Giménez no aborda de forma directa la dictadura: "He contado lo que quería contar. He tratado de reflejar la época con las imágenes que me han parecido necesarias y me he ceñido a la historia de los personajes, la denuncia política se aborda sobradamente en los anteriores".

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Giménez recuerda que en los libros en los que trabaja actualmente opina de todo lo que ocurre: "Creo que los fascismos, que ya creíamos que pertenecían al pasado, están volviendo a florecer".

El ilustrador se refiere, sobre todo, "a tres personajes (Trump, Netanyahu y Putin) que han decidido saltarse la legalidad vigente por la que se regía el mundo y abusan sin escrúpulos de su superioridad, manejando el planeta a su gusto sin importarles un ápice la vida de las personas".

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Y sostiene que en esta "terrible época" el centro del malismo está "en la fuerza, el fascismo, la falta de democracia y el abuso" y en el afán "sin límites del capitalismo feroz".

Señala el dibujante que estos tiempos son "bastante malos, peligra la democracia y sin democracia no puede haber justicia y sin justicia nuestra actual manera de vivir basada en los derechos humanos se va al garete".

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Giménez comenta que muchos de sus lectores consideran que su obra forma parte de la memoria histórica porque narra cómo era y cómo se vivía en los años de la dictadura.

Y cree que su lectura pueden ayudar "a quien no conoció la dictadura a saber cómo fueron aquellos años".

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A los jóvenes que ensalzan el franquismo, les dice que esa admiración viene del desconocimiento y de hacer caso de los cantos de sirena: "espero y deseo que no llegue el momento en que tengan que lamentarse de lo que ahora propugnan".

Giménez reconoce que lo mejor que tiene es el dibujo y las historietas que todavía es capaz de hacer, y que le permiten costear su vida y no depender de nadie.

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Repasando su vida se siente satisfecho y aunque ninguna época es buena para morirse, pero algún día habrá que hacerlo: "este sería un buen momento porque el mundo está hecho una mierda".

Y añade que a estas alturas de la vida y después de más de 60 años de profesión, no tiene nada que demostrar y dibujar le resulta lo más satisfactorio. EFE

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