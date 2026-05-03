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El nigeriano Ebere anota dos goles en triunfo de Cruz Azul, 2-3, sobre Atlas

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Guadalajara (México), 2 may (EFE).- El nigeriano Osinachi Ebere convirtió hoy dos goles para encabezar el ataque del Cruz Azul en su victoria por 2-3 sobre Atlas, en los cuartos de finales del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Ebere, dos veces, y el argentino Carlos Rotondi, una, anotaron por los Azules, en tanto Alfonso González y Aldo Rocha descontaron por el Atlas, que se salvó varias veces por las atajadas de su guardameta, el colombiano Camilo Vargas.

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Encontronazos, numerosas faltas y pocas jugadas de peligro marcaron la primera mitad.

En el 45+2, en una jugada iniciada por Ebere, el argentino José Paradela le puso un servicio a Rotondi, anotador de pierna zurda, al aprovechar el desorden de la defensa.

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Cruz Azul comenzó impetuoso, se acercó a la puerta de Camilo Vargas y en el 55 tomó ventaja de 2-0 con un gol de zurda de Ebere, a pase de Omar Campos.

Frustrados, los aficionados del Atlas comenzaron a entonar el grito homofóbico que los hinchas del fútbol mexicano suelen repetir cuando están frustrados por el bajo rendimiento de su equipo. Permisivo, el árbitro no tomó cartas en el asunto.

Atlas tardó en recuperarse; lo hizo a falta de 25 minutos y en el 69 se acercó 2-0 con un gol de González, con asistencia de Luis Gamboa.

El argentino Gonzalo Piovi cometió una falta en el área para provocar un penalti a favor del Atlas, anotado por Rocha en el 81, pero seis minutos más tarde, el argentino Rodrigo Schlegel provocó un penalti, convertido en el 87 por Ebere.

En el duelo de vuelta, el sábado, Atlas está obligado a ganar por dos goles para clasificarse a la semifinal.

Un par de horas antes, los Tigres UANL vencieron por 3-1 a las Chivas de Guadalajara, clasificadas como segundas favoritas a la fase de los ocho mejores.

Jesús Angulo, el argentino Juan Brunetta y Diego Sánchez convirtieron por los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro, luego de que Ricardo Marín le había dado ventaja a las Chivas del estratega Gabriel Milito.

Los cuartos de finales continuarán mañana, cuando los Pumas UNAM del delantero paraguayo Robert Morales visitarán al América del uruguayo Brian Rodríguez y el campeón Toluca jugará en su estadio contra el Pachuca del brasileño Kenedy, que no podrá alinear al goleador venezolano Salomón Rondón, suspendido.EFE

(fotos)

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EFE

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