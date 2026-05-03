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Maíllo asegura que el 17M cambiarán el guión, las encuestas se estrellarán contra la pared

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Sevilla, 3 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido de que el próximo día 17 van "a cambiar el guión" y ha asegurado que las encuestas que de nuevo le dan la mayoría absoluta al PP en esta comunidad "se van a estrellar contra la pared".

"¿Cómo pretenden ganar con ese daño social que están provocando? No van a ganar", ha indicado Maíllo en un acto público en Fuentes de Andalucía (Sevilla) en el que ha destacado que, pese a que a la coalición que representan las encuestas les dan "buenos resultados y la flecha de Por Andalucía va hacia arriba", quieren "más".

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Su objetivo, ha añadido, es echar a las derechas y a sus políticas. "Queremos recuperar la esperanza, el futuro y la tranquilidad de la clase trabajadora, que sienta que tiene un Gobierno amigo del pueblo", ha dicho.

Maíllo ha hecho un llamamiento a "salir a la calle con orgullo y decir que hay que votar a Por Andalucía; que esta es la izquierda que se une para ser relevante y servir al pueblo, no para servirse de él. No caeremos en la tentación de la privatización de los servicios públicos. Intervendremos en el mercado, y somos los únicos creíbles para hacerlo porque a otros les tiemblan las piernas si no estamos nosotros".

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Eso, ha apuntado, se demostró en el Gobierno de España con el real decreto de prórroga del alquiler: "¿Quién lo defendió? Lo hicimos nosotros con orgullo, aunque nos lo echaron para atrás en el Congreso; sentimos el aliento de la inmensa mayoría de andaluces y españoles que estaban de acuerdo con esa prórroga".

"Otra izquierda diría 'bueno, ¿qué se le va a hacer?' y miraría de perfil. Nosotros, al día siguiente de perder la votación, anunciamos que lo presentaríamos otra vez para que la prórroga de los alquileres sea una realidad y miles de inquilinos no se sientan amenazados por aumentos del 40 %, 50 % o 60 %", ha enfatizado.

Maíllo ha incidido en la idea de que están "para ser útiles" ya que su objetivo no es otro que el que la gente "sienta que su vida mejora, que sus hijos tengan educación gratuita o que los agricultores se sientan protegidos".

Por eso, ha apuntado, se han "opuesto al acuerdo de Mercosur" frente a esos "patriotas de pandereta" que "en Europa votan a favor y aquí dicen que se oponen porque les da vergüenza. Nosotros nos opusimos porque sabemos que es una amenaza para los ganaderos de nuestra tierra".

El candidato de Por Andalucía ha defendido que son un proyecto que "no solo mira con cariño al mundo rural, es que somos mundo rural" y que está instalado en los pueblos de Andalucía frente al riesgo de despoblación.

"La apuesta por lo público garantiza la supervivencia de un pueblo; la privatización y el abandono, no. El mundo rural vertebra Andalucía y transpira los mejores valores: la fraternidad, la solidaridad y la puerta abierta al vecino que lo está pasando mal", ha dicho, para después abogar por hacer posible que todos esos valores lleguen al conjunto de la comunidad.

Maíllo se ha mostrado convencido de que "hay un cambio rutilante en el estado de ánimo de la izquierda. Estamos hartos de los Trump, de los Milei y de los matones de nuestra tierra que se creen dueños de todo. Hemos pasado del 'shock' a la reactivación y al orgullo de la rebeldía".

"Si la gente de los pueblos se moviliza, ganamos. Si los docentes y los sanitarios que salvan vidas a diario, pese a (Juanma) Moreno, se movilizan, ganamos. Votar a Por Andalucía es votar por vuestros hijos, por vuestras madres y por los compañeros de trabajo que merecen un mejor sueldo", ha dicho.

Para ello, ha añadido que hace falta una política fiscal y "decir al 1 por ciento de los superricos de Andalucía que tienen que contribuir. Necesitamos que ese 1 por ciento pague para garantizar los servicios de todos". EFE

lra/fs/ros

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EFE

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