El Melilla Torreblanca se consolida en un palmarés dominada por Navalcarnero y Burela

Redacción deportes, 3 may (EFE).-El Melilla CD Torreblanca alcanzó su segundo título de la Copa de la Reina Iberdrola y confirma su consolidación en la élite del fútbol sala femenino nacional.

En un palmarés históricamente dominado por Futsi Atlético Navalcarnero y Pescados Rubén Burela, ambos con siete entorchados, y con el UCAM Murcia sumando tres, el triunfo en la edición de 2026 refuerza el crecimiento de nuevos proyectos aspirantes, en un torneo disputado en Móstoles (Madrid) sin la presencia de los grandes dominadores históricos.

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El conjunto dirigido por el argentino Gustavo Bravo añade un nuevo éxito a una temporada sobresaliente, en la que ya había conquistado la Supercopa ante el Futsi. El bloque melillense continúa así ampliando sus vitrinas y mantiene vivas sus opciones de firmar un curso para el recuerdo.

Si la final de 2024 ante el Navalcarnero pasó a la historia por su capacidad goleadora, lo conseguido en 2026 eleva aún más el listón competitivo. El Torreblanca ha firmado una fase final prácticamente impecable, con 16 goles a favor y tan solo uno en contra en tres encuentros, mostrando una solidez y eficacia determinantes en el torneo del KO.

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El equipo mantiene además la base del grupo que logró su primer título, con jugadoras como Amandinha, Silvina, Ana Luiza, Bía Souza, Lydia o Juliana, que aportan experiencia y cohesión a un proyecto en plena madurez.

En su camino hacia el título, el Torreblanca superó con claridad al CDE Leganés Masdeporte en cuartos de final y tuvo que exigirse al máximo en semifinales ante Poio Pescamar. Ya en la final, los dobletes de Bía Souza y Emilly Marcondes certificaron una remontada de carácter frente al Arriva AD Alcorcón.

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En el apartado goleador, Ana Luiza y Emilly Marcondes, con cuatro tantos cada una, lideraron a un conjunto coral que ya suma dos títulos en el curso. Con los playoffs ligueros asegurados, el Melilla CD Torreblanca encara ahora el tramo decisivo con la ambición de completar una temporada histórica. EFE

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