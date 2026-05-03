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4-0. Gio lidera la sexta victoria seguida del Atlético, ya sin opciones de 'Champions'

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Madrid, 3 may (EFE).- Cuatro minutos y 46 segundos sobre el campo, al que entró en el 56, bastaron a la internacional brasileña Gio para impulsar la sexta victoria consecutiva en la Liga F del Atlético de Madrid frente al Eibar, completada con un penalti sobre Luany, transformado por Vilde Boe Risa; con el 3-0 de Júlia Bartel y con el 4-0 de la propia Gio.

Mientras el conjunto rojiblanco ya no tiene opciones de alcanzar las plazas de la Liga de Campeones, a diez puntos de distancia de la Real Sociedad, a falta de nueve por jugarse, el equipo azulgrana siente encarrilada la salvación: es cuarto por abajo, pero con ocho puntos todavía sobre el Alhama El Pozo, que marca las dos posiciones de descenso.

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Sin apenas ocasiones en el primer tiempo, nada más un remate de Fiamma Benítez al que voló Astralaga para despejar a córner para las locales y otro de Carmen Álvarez dentro del área del Atlético al borde del descanso y repelido con el pie izquierdo por Lola Gallardo, salvadora entonces, la segunda parte marcó la diferencia entre ambos conjuntos.

José Herrera recurrió a Gio y Luany al borde del minuto 56. En el 55:50 entraron al terreno. Su elección fue decisiva. A los cuatro minutos y 46 segundos, Gio anotó el 1-0 que desató el triunfo. La delantera brasileña aprovechó un rechace, en una doble ocasión de Synne Jensen contra el poste por dos veces, para anotar el 1-0 que dirigió la victoria rojiblanca.

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Un penalti posterior, en el minuto 69, de Laura Camino sobre Luany sentenció ya el partido. La pena máxima la transformó Vilde Boe Risa.

Otro cambio, Júlia Bartel, que ingresó en el campo en el minuto 65, agrandó el marcador con el 3-0 a la escuadra en el minuto 86. En la jugada participaron también Luany y Gio, que luego anotó el 4-0 en el 93.

- Ficha técnica:

4 – Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal (Carmen Menayo, m. 76), Xènia, Andrea Medina, Rosa Otermin (Luany, m. 56); Fiamma Benítez, Vilde Boe Risa (Natalia, m. 76), Kühl (Júlia Bartel, m. 65); Jensen y Priscilla Chinchilla (Gio, m. 56).

0 – Eibar: Astralaga; Laura Camino (Sara Martín, m. 70), Patri Ojeda, Carla Andrés, Alimata Belem, Garazi Fácila; Iara Lacosta, Amaia Irribarren, Adela Rico, Emma Moreno; Carmen Álvarez (Opah Clement, m. 80).

Goles: 1-0, m. 61: Gio. 2-0, m. 71: Boe Risa, de penalti. 3-0, m. 85: Júlia Bartel. 4-0, m. 93: Gio.

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas (C. Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a la visitante Laura Camino (m. 55).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Liga F, disputado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la localidad madrileña de Alcalá de Henares ante unos 1.000 espectadores. EFE

(foto)

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