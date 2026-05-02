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Hoy será noticia. Domingo, 3 de mayo

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AYUSO MÉXICO

Ayuso inicia el domingo un viaje institucional de diez días a México

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Madrid (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iniciará este domingo un viaje institucional de diez días a México, su segunda expedición a este país tras la de abril de 2024, donde se reunirá con distintos representantes políticos y empresariales.

La agenda de la presidenta la llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y al parque temático Xcaret, en la Riviera Maya, donde asistirá a la gala de los Premios Platino de Cine. El programa de Díaz Ayuso también incluye su asistencia a un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México, una visita a la basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro con los representantes de las 14 casas regionales de España en México.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Feijóo participa en un acto electoral en Andalucía

Jerez de la Frontera (Cádiz) (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de la campaña de las elecciones andaluzas en Cádiz.

Sin embargo, el candidato popular, Juanma Moreno, no estará en el acto ya que en esta jornada de domingo los líderes andaluces han descargado sus agendas para preparar el debate televisivo del lunes.

TRÁFICO PUENTE

Jornada de regreso de los conductores al final del Puente de Mayo

Madrid (EFE).- Hoy domingo las carreteras españolas registrarán el regreso a sus hogares de miles de conductores que han salido durante el Puente de Primero de Mayo, que comenzó el pasado jueves y en el que se han previsto un total de más de 6 millones de desplazamientos por carretera.

La previsión de movimientos diarios ha sido de en torno a 1,5 millones algo superior a la registrada el año pasado. Desde que se inició la operación especial de Tráfico cuatro personas han fallecido en sendos accidentes que se han registrado en las carreteras desde las tres de la tarde del jueves y hasta las 20.00 horas de este sábado.

TOROS ACCIDENTE

El torero Alberto Álvarez ingresado por un grave accidente en su ganadería

Madrid (EFE).- El torero retirado Alberto Álvarez Navarro, de 45 años, se encuentra en estado grave tras sufrir este sábado un accidente con una máquina de su ganadería en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El diestro fue trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde se le operó de las graves lesiones sufridas en las "extremidades inferiores", donde se concentran las heridas, según las fuentes.

EL ÚLTIMO DE LA FILA

El Último de la Fila ofrece el primero de sus dos conciertos en Barcelona

Barcelona (EFE).- Manolo García y Quimi Portet ofrecen el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de la gira de regreso de El Último de la Fila tras casi tres décadas desde su disolución, en la que interpretan los temas que les encumbraron a finales del siglo pasado, entre ellos ‘Como un burro en la puerta del baile’ o ‘Insurrección’.

Cuando Manolo García y Quimi Portet confirmaron la vuelta a los escenarios de El Último de La Fila, sus incondicionales se volvieron locos y en apenas unas horas se agotaron las entradas para tener la oportunidad de verlos en directo, probablemente, por última vez.

EL TIEMPO

Domingo de inestabilidad, con lluvia en amplias zonas del tercio norte,  este y el centro

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este domingo sea un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del país, con precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente de granizo en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular así como del centro, extendiéndose a Baleares.

Durante la jornada, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, aunque con tendencia a abrirse claros en regiones del sur y el oeste peninsular al final del día. Desde primeras horas habrá precipitaciones, acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo, en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular así como del centro, extendiéndose durante la mañana a Baleares.

EFE

fp

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EFE

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