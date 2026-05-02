Antonelli firma la 'pole' en Miami tras el doblete McLaren que lideró Norris en el sprint

Adrian R. Huber

Madrid, 2 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, sale primero este domingo en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del año, que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida; en una jornada en la que recuperó de forma simbólica el bastón de mando tras el doblete de McLaren que previamente había liderado el inglés Lando Norris.

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Antonelli, que al ganar con 19 años hace un mes en Japón se convirtió en el líder más joven de la historia de la F1, logró la tercera 'pole' de su carrera en la categoría reina -la tercera del año- al dominar la ventosa calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 27 segundos y 998 milésimas, 166 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arranca segundo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo en la prueba corta, saldrá octavo este domingo, en una carrera prevista a 57 vueltas -para completar un recorrido de 308,3 kilómetros- que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) afrontará tercero, desde la segunda fila, que completa Norris. Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán desde el decimocuarto y decimoctavo puesto, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la vigésima primera posición; en una última fila que completa el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

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Norris había ganado la prueba corta, a un tercio del recorrido de la carrera de este domingo, es decir: 19 vueltas, para completar alrededor de 103 kilómetros. Lando, de 26 años, último campeón del mundo, que salió primero, se impuso por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, confirmando el avance, después del 'retoque' del muy controvertido nuevo reglamento técnico, de su escudería; que el año pasado revalidó título de constructores y que había tenido un flojo arranque de temporada, maquillado con el segundo puesto del oceánico en la última carrera, hace un mes, en Japón.

Leclerc repitió en la cronometrada principal el tercero que había firmado por la mañana, en una prueba que Antonelli concluyó en sexta posición. El boloñés había cruzado cuarto la meta, pero perdió dos plazas tras recibir una sanción de cinco segundos por vulnerar la norma del reglamento referida a los límites de pista, en una carrera que Sainz y Alonso acabaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente.

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Colapinto concluyó décimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) decimoséptimo la segunda de las seis carreras cortas programadas esta temporada; en la que el inglés George Russell -que este domingo sale quinto- se benefició de la penalización de su joven compañero, se quedó con la cuarta plaza final y le recortó dos puntos en la general a Antonelli, que ahora lidera el Mundial con 75 puntos, siete más que él.

Norris salía primero, con Piastri en tercera posición y Antonelli entre los dos McLaren; con Leclerc cuarto en parrilla, en la que Verstappen ocupaba la quinta plaza que -gracias a la penalización de Antonelli- acabaría siendo suya.

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Russell partía sexto, por delante de Colapinto que, octavo en parrilla y décimo al final, salía desde la cuarta fila, al lado del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari). En un 'sprint' que Sainz y Alonso afrontaban desde la decimocuarta y la vigésima plaza, respectivamente.

El talentoso piloto madrileño conservó el puesto, mientras que el doble campeón mundial asturiano, a bordo de un muy mal AMR26 del que se esperaba mucho y que lo único que ha conseguido es mejorar la fiabilidad, sin avanzar en lo que a prestaciones se refiere, remontó cuatro.

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Norris salió bien. Antonelli lo hizo mal y perdió dos puestos de golpe, en favor de Piastri, que se situó segundo; y de Leclerc, que asumió la tercera plaza. Ocupando los puestos y el orden con los que acabarían subiendo al podio.

Sin grandes sobresaltos pero con advertencias a no pocos, por saltarse los límites de pista, a mitad de prueba, Russell había ganado un puesto, en detrimento de 'Mad Max', que rodaba sexto; y Colapinto se caía de la zona de puntos, en la que, tras avanzar dos plazas, entró su compañero, el francés Pierre Gasly, que era octavo en la 12, por detrás de Hamilton, que conservaba la séptima con la que cruzaría meta.

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En la última vuelta, Alonso dio cuenta de 'Checo' y le arrebató la decimosexta plaza al bravo piloto tapatío, subcampeón mundial hace tres años y que, tras pasar fuera de la misma el curso pasado, regresó éste a la F1, con la nueva escudería, Cadillac; que se toma esta temporada a modo de adaptación.

En espera de la carrera de este domingo, Mercedes sigue comandando el certamen, aunque Leclerc es tercero, ahora a trece puntos de Russell y a veinte de Antonelli. Hamilton es cuarto, con 43 puntos: diez más que Norris y con quince sobre Piastri.

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Posteriormente, como si quisiera enmendar su error en la prueba reducida, Antonelli dominó la ventosa calificación y desdijo a los que tan sólo un par de horas antes llegaron a pensar que era líder por casualidad. Alonso, con el decimoctavo tiempo, y 'Checo', con el vigésimo primero, quedaron eliminados en la primera ronda; y Sainz, con el decimocuarto, cayó en la segunda.

Colapinto volvió a ser el mejor de los hispanohablantes y tras acabar décimo la Q1 y noveno la segunda ronda, se mejoró en el acto decisivo, que concluyó octavo. Franco saldrá dos puestos por delante de su compañero, Pierre Gasly, que completa una quinta fila totalmente francesa junto a Isack Hadjar (Red Bull). Y buscará puntuar por segunda vez en lo que va de temporada.

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Antonelli fue el más rápido en la primera ronda (1:28.653), mejorando en 285 milésimas a Leclerc; y se conformó con el segundo crono en la Q2, en la que Verstappen (1:28.116) fue 17 centésimas más rápido que él.

En la decisiva Q3, le bastó el primer intento para garantizarse el puesto de honor en la parrilla. En su vuelta decisiva, al final, 'Mad Max' se quedó a 116 milésimas, pero el Red Bull, manejado por el astro neerlandés, ha vuelto a ser competitivo, por lo que la carrera de este domingo se prevé emocionante. Con las cuatro escuderías punteras más igualadas; y, sobre todo, con la clara posibilidad de que llueva durante la misma. EFE