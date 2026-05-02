2-4. El Málaga golea en Ipurua y rompe la racha del Eibar

Eibar (Gipuzkoa), 2 may (EFE).- El Málaga goleó hoy al Eibar por 2-4 y rompió su racha de 10 partidos invicto. Los armeros rompen su vertiginosa marcha hacia la promoción, encajan su tercera derrota de la temporada en Ipurua y ven como el Málaga les adelanta en dos puntos en la tabla y duerme en promoción.

El partido se puso pronto de cara para el Málaga al señalar el colegiado un penalti a su favor tras un codazo de Olaetxea dentro del área a Joaquín.

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La pena máxima la lanzó bien Chupe, que marcó el primer tanto para el Málaga en el minuto 8 y consiguió el decimonoveno gol de su cuenta particular esta temporada.

Primeros minutos de gran intensidad y con ambos equipos lanzados con mucha decisión al ataque.

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Hasta tal punto que el Eibar consiguió igualar pronto el marcador y lo hizo en el minuto 19 por medio de Sergio Álvarez.

El gol llegó tras un barullo en el área del Málaga, un mal despeje de la defensa acabó con el balón en la pierna de Sergio Álvarez que metió oportunamente la misma para empujar a gol.

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Los armeros habían hecho lo más difícil, pero se veían obligados a soportar la fuerte presión del Málaga.

Pero cuando más insistían los malacitanos, en el minuto 31 llegó el segundo tanto armero marcado por Corpas.

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La jugada la inició Bautista por la banda derecha y tras un remate de Adu rechazado por la defensa el balón llegó a Corpas, que definió bien hacia dentro de la meta de Herrero.

Los malacitanos intentaron reaccionar primero con un tiro de Larrubia en el minuto 35 que fue a las manos de Magunagoitia. Luego en el 39 Chupe trató de sorprender desde lejos al guardameta armero.

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Al filo del descanso nuevamente Larrubia y posteriormente Joaquín obligaron a intervenir a Magunagoitia. La última de Larrubia en la prolongación volvió a poner a prueba a Magunagoitia. Al descanso se llegó con victoria mínima local, pero con un Málaga volcado al ataque.

La segunda parte comenzó con la misma tónica de un equipo visitante mirando con decisión la puerta armera. Muy pronto Joaquín volvió a llevar peligro a la meta de Magunagoitia.

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En el minuto 51 otro jugadón de Joaquín acabó con un disparo que obligó a intervenir al guardameta armero, muy exigido durante todo el encuentro.

El Málaga lo seguía intentando consciente de la importancia de los puntos en juego. El encuentro se había convertido en un monólogo de los andaluces. Una nueva ocasión de Chupe volvió a asustar al Eibar. Y en el 60 un balón al palo tras un remate de Larrubia volvió a demostrar que el Málaga iba a por todas.

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Hasta tal punto que un Adrián Niño recién salido al campo aprovechó para marcar el segundo en el minuto 65, tras un despiste en la marca de la defensa armera.

El propio Niño poco después estuvo a punto de volver a adelantar a su equipo.

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Al final fue el recién entrado Darko el que envió el balón a la red por el lateral tras recibir una excelente asistencia de Joaquín. El Málaga se volvía a adelantar, fruto de su insistencia.

Y la puntilla llegó en el minuto 83 con el cuarto tanto del Málaga, el segundo de Niño, con la izquierda, otra vez tras una fenomenal asistencia de Joaquin.

Partido de seis tantos entre dos equipos que aspiran al ascenso y que lo volverán a intentar hasta el final.

- Ficha técnica:

2. Eibar: Magunagoitia, Cubero (Álvaro Rodríguez, m. 78), Arambarri, Jair, Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea (Javi Martínez, m. 61), Corpas (Bernat, m. 85), Mada (Aleix Garrido. M. 78), Adu Ares (Martón, m. 61) y Bautista.

4. Málaga: Herrero, Puga, Murillo, Einar, Rafita, Larrubia (Haitam, m.61), Izan (Ramón, m. 46), Rafa (Adrián Niño, m. 61), Joaquín (Ochoa, m. 85) Dotor y Chupe (Darko, m. 68).

Goles: 0-1, m. 8. Chupe de penalti. 1- 1, m. 19. Sergio Álvarez. 2-1, m. 31. Corpas. 2-2, m. 65. Adrián Niño. 2- 3, m. 76. Darko Brasanac. 2- 4, m. 84. Adrián Niño.

Arbitraje: El colegiado Luis Bestard del Comité Balear. En el minuto 2 amonestó a José Corpas y en el 6 a Olaetxea. En el minuto 17 la cartulina amarilla fue para Izan. En el 73 amonestó a Dotor.

Incidencias: Partido de la LaLiga Hypermotion, disputado en Ipurua ante 6.491 espectadores. EFE.

lrb/jl