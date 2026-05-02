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Alessio Lisci: “Todos nos vamos con sabor amargo, merecimos puntuar”

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Pamplona, 2 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, comentó que se marcha de El Sadar tras la derrota ante el Barcelona “con sabor amargo” y aseguró que merecieron “puntuar” ante el líder de LaLiga EA Sports.

“Muy difícil terminar portero a cero ante el Barcelona, aun así, buen partido a nivel defensivo. Es el fútbol y hay que estar acertado. Hay que aceptarlo”, reconoció el míster italiano de Osasuna sobre la derrota ante el cuadro culé.

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Lisci aseguró que el Barcelona vino con “la máxima motivación, creo que hemos hecho un buen partido y sigue en la línea desde diciembre. No nos podemos ir contentos”.

“Creo que tenemos que ganar 3 o 4, estamos ahí y lo tenemos que intentar”, dijo sobre lo que queda de campeonato, comenzado por el choque del viernes ante el Levante.

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“Es importante que lleguemos a las cuatro últimas jornadas con opciones de pelar por cosas importantes y con buenas sensaciones. Estamos en una categoría increíblemente igualada”, finalizó. EFE

le/sab

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EFE

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