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Sanz acusa a Montero de "destrozar" el SAS cuando fue consejera y pide "no pisar el freno" el 17M en Andalucía

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El cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha acusado este viernes a la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de "destrozar" el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en su etapa de consejera de Salud con los gobiernos socialistas y ha pedido de cara al 17M "no pisar el freno" porque "lo que está en juego es si seguimos avanzando y progresando o si el vuelve el pasado".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Antonio Sanz, responsable de la cartera de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha sostenido que el Gobierno de Juanma Moreno invierte en Sanidad "más que nunca". "Andalucía estaba antes en el furgón de cola de la inversión por habitante en sanidad y, hoy, lo superamos", ha argumentando, al tiempo que ha recordado que la inversión ha crecido un 69% en el sistema, que cuenta con 30.000 profesionales más, según las cifras ofrecidas por el candidato 'popular' por Cádiz.

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"Con humildad decimos que es posible seguir avanzando y, sobre todo, ofrecemos diálogo. Estamos llegando a acuerdos, además por unanimidad, con todos los sindicatos", ha recordado, en alusión a la mejora de la carrera profesional y el pacto por la nueva bolsa de empleo, entre otros. "Todos estos grandes acuerdos van a dar resultados. Estoy convencido de que tanto en Primaria como en la reducción de las listas de espera. Estoy convencido de que la sanidad va a mejorar" a partir del 17M, ha concluido.

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