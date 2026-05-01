Localizan en el Rastro de Madrid un bajorrelieve robado hace 27 años en Badajoz

Mérida, 1 may (EFE).- El investigador y coleccionista de arte extremeño José Ramón González ha localizado en una tienda del Rastro de Madrid el bajorrelieve que fue robado hace 27 años del monumento al conquistador Hernando de Soto en Badajoz, obra del escultor cacereño Enrique Pérez Comendador.

La obra estaba a la venta en el portal Todocoleccion en un perfil perteneciente a una tienda del mercado madrileño, a la que acudió para verla in situ, según ha informado a EFE.

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Esta recuperación, ha explicado González, es resultado de una investigación personal de años.

Tras localizarla, interpuso la denuncia necesaria para su aseguramiento y aportó un estudio pormenorizado y técnico sobre la obra.

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Este dossier documental ha sido la "herramienta fundamental" que ha permitido la identificación inmediata de la pieza por parte de las autoridades, que procedieron a su recogida para custodia oficial tras recibir las pruebas aportadas por el investigador.

Ahora corresponderá a Moisés Bazán, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura y principal experto en la obra del escultor, certificar oficialmente la autenticidad de la placa.

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"No podía permitir que una pieza tan significativa para Badajoz y Extremadura siguiera en manos ajenas después de haber sido robada hace 27 años", ha declarado González.

"He dedicado mucho tiempo a buscar esta pieza y sabía que la acabaría encontrando. Para mí supone una victoria del compromiso civil por la integridad de nuestro patrimonio", ha añadido.

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José Ramón González (Badajoz, 1983) ha formado parte de la directiva de la Asociación Amigos de Badajoz y ha ejercido como vocal de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Como investigador, es autor de numerosos artículos en prensa sobre maestros del arte extremeño como Luis de Morales y Felipe Checa.

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Actualmente compagina su labor de salvaguarda patrimonial con el coleccionismo de arte y con la organización de su futura exposición 'Creadoras I', un proyecto destinado a rescatar y reivindicar la obra de destacadas pintoras españolas como Concha Ibáñez y Pilar Pérez Ochoa, y la culminación de su libro de investigación 'Luis de Morales: su verdadera historia'.

La placa se encuentra ya "a buen recaudo", a la espera de que se formalice su devolución al Ayuntamiento de Badajoz para su restitución al monumento original. EFE

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