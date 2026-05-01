Espana agencias

España, sobre el juicio 'mascarillas': "El PSOE ha actuado con contundencia, otros no pueden decir lo mismo"

Guardar
Imagen F2EYYEDBCJH3ZOYNNG6S2VQ5ZY

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este viernes en Valencia, donde ha participado en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO PV y UGT PV por el Primero de Mayo, que el PSOE ha "actuado con contudencia" ante el caso 'mascarillas' que se está juzgando en el Tribunal Supremo, mientras que "otros no pueden decir lo mismo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios previas al arranque de la manifestación al ser preguntado por cómo está viviendo este proceso en el que se juzga al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

PUBLICIDAD

España ha señalado que vive este proceso "como lo viven todos los españoles, pero a diferencia de otros casos, como el de la 'Kitchen" --del que ha dicho que es "de una gravedad democrática mucho mayor, sin ninguna duda"--, el PSOE ha tomado "las decisiones que teníamos que tomar, lo hemos hecho con celeridad, con contundencia y otros están poniéndose de perfil o haciéndoles homenajes", ha dicho en referencia al proceso que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del partido Luis Bárcenas sobre dirigentes del PP.

Preguntado por el reconocimiento de Koldo García de que recibió algunos billetes de 500 euros por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal", España ha insistido en que la "diferencia obvia" es que "unos partidos actuamos con contundencia y otros partidos hacen homenajes".

PUBLICIDAD

Y sobre qué espera de la declaración de Ábalos, que será este lunes, ha apuntado que "cada cual tiene su estrategia de defensa". "Yo lo que tengo claro es que nuestro partido, el Partido Socialista, ha actuado con contundencia. Otros no pueden decirlo lo mismo", ha zanjado.

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que ha participado en la manifestación, ha sido preguntada por este caso y se ha limitado a decir que el PSOE ya se ha pronunciado por las declaraciones de Aldama, al que ha acusado de "mentir" y "lo cierto es que no hay ninguna prueba de sus mentiras".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robles dide que las amenazas de Trump sobran y que España está comprometida con la OTAN

Infobae

Las salidas de Madrid se complican en el primer día del 1 de mayo

Infobae

Arcadi España: Unos partidos actuamos con contundencia y otros hacen homenajes

Infobae

Irene Montero llama a una huelga general por la vivienda, contra el coste de la vida y para "trabajar menos tiempo"

Irene Montero llama a una huelga general por la vivienda, contra el coste de la vida y para "trabajar menos tiempo"

El REBI Cuenca prolonga el contrato de Álvaro Martín, uno de sus referentes de la cantera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo