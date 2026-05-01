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Dos menores, a disposición de la Fiscalía por incidentes junto al Consulado de Israel

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Barcelona, 1 may (EFE).- Dos menores detenidos ayer por la policía catalana han pasado a disposición de la Fiscalía en relación con los incidentes registrados anoche en el entorno del Consulado de Israel en Barcelona, en los que tres mossos resultaron heridos leves y hubo daños materiales.

Los incidentes se produjeron al final de una concentración en la plaza de Sants de Barcelona para protestar por la interceptación en aguas internacionales de 22 de las 58 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que llevan alimentos y productos de primera necesidad a Gaza.

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Al acabar la concentración, unos 400 manifestantes se dirigieron al consulado israelí, en la avenida de Carlos III, que estaba custodiado por los Mossos.

Fue al llegar a esa zona cuando algunos manifestantes lanzaron piedras y bengalas contra los policías, tres de los cuales quedaron heridos.

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Los dos menores detenidos están acusados de atentado a la autoridad. EFE

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EFE

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