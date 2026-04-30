Un abogado niega que pidiera a Bárcenas en prisión falsear sus papeles en nombre del PP

Madrid, 30 abr (EFE).- El abogado Javier Iglesias, que visitó a Luis Bárcenas cuando ingresó en prisión preventiva sin ser su letrado, ha negado que lo hiciera en nombre del PP y ha desmentido que le propusiera rehacer sus papeles con la contabilidad B del partido escribiendo con su mano izquierda para cambiar la letra.

Tras haberse acogido en una primera citación a su secreto profesional, finalmente este jueves ha sido llamado de nuevo al entender el tribunal que juzga el caso Kitchen que podía responder a las preguntas que se le formularan, al no ser ninguno de los acusados cliente suyo, si bien ha mantenido reuniones con el ex número dos de Interior Francisco Martínez para aconsejarle.

PUBLICIDAD

A preguntas de la abogada de Bárcenas, Marta Giménez Cassina, ha relatado que conoció al extesorero del PP a raíz del estallido del caso Gürtel en 2009 y que desde entonces hasta julio de 2013 se reunieron "no menos de 25 o 30 veces".

Ha recordado que le vio en su despacho varias veces "con mucha psicosis" y ha precisado que estaba obsesionado con que le perseguían, fundamentalmente periodistas.

PUBLICIDAD

En cuanto a su visita en la cárcel al poco de ingresar en prisión, ha dicho que fue por encargo de sus defendidos Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, y el constructor Alfonso García Pozuelo, y ha añadido que tiene incluso un documento en el que éste último corrobora que fue a ver al extesorero de su parte. "Lo tengo en el despacho y si tengo que utilizarlo, lo utilizo", ha apuntado.

En el centro penitenciario, ha proseguido, se encontró con Bárcenas en la sala de vis a vis, pero, al rato, llegó un funcionario y les conminó a irse al locutorio. Después no volvieron a verse hasta que coincidieron en la Audiencia Nacional cuando se juzgó Gürtel, ha dicho.

PUBLICIDAD

A preguntas de la abogada de Bárcenas, ha reconocido que en un encuentro le dijo al extesorero que los mensajes que había enviado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy eran "un poco duritos" y Bárcenas "hace ahí una maniobra intelectual" y deduce "que me lo contó Rajoy", si bien ha desmentido que fuera así y que lo sabía porque se lo había desvelado un abogado del PP.

También ha querido contar otra reunión que, en su opinión, era esclarecedora sobre esa psicosis de que le perseguían o vigilaban, pese a las reticencias de la abogada de Bárcenas.

PUBLICIDAD

Ha relatado cómo prestó una sala a un abogado conocido suyo para que éste pudiera hablar con Bárcenas sobre inversiones en Sudamérica, porque tenía temor de que les grabasen, un encuentro que ha hilado con otro en el que, según él, le pidió contactar con alguien que tuviese una galería de arte después de que citaran a declarar a su mujer.

En ese momento, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha interrumpido y le ha hecho ver que si en un primer momento se negó a declarar acogiéndose al secreto profesional, ahora tampoco podía hablar de todo lo que le pareciera, ocasión que ha aprovechado la abogada de Bárcenas para denunciar que el letrado le había amenazado que si le interrogaba iba a decir barbaridades sobre su cliente.

PUBLICIDAD

"Espero que no sea verdad lo que ha dicho la letrada", le ha advertido la magistrada, que le ha señalado que con respecto a algunas de esas reuniones podía estar desvelando otros secretos.

También se le ha preguntado por su relación con el excomisario José Villarejo y ha admitido que le conoce desde 2012 después de que se lo presentaran como letrado en ejercicio, por lo que hablaba en confianza con él.

PUBLICIDAD

Cuanto tuvo conciencia de que se dedicaba a algo más al ver en su despacho "como cinco o seis teléfonos", Villarejo le explicó que hacía actuaciones "como de apoyo de agente especial o como que ayudaba a la Policía en operaciones".

La abogada le ha preguntado entonces si le comentó que había ido a ver a Bárcenas a prisión, a lo que ha respondido, "pudiera ser".

PUBLICIDAD

"Al señor Villarejo le encanta conocer a un señor que es letrado en Gürtel y obtiene mucha información", ha reconocido, pero que él entendía que hablaba con un colega "si luego resulta que además de abogado era otra cosa, no deja de sorprenderme, por eso digo que él hizo muy bien su trabajo y yo no". EFE