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La primera traducción de 'Astoria' completa la trilogía en español de Washington Irving

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Granada, 30 abr (EFE).- La editorial Interfolio presentará en Granada la primera traducción al castellano de 'Astoria', la única obra de Washington Irving sin traducir al español y que completa así una trilogía con trasfondo histórico en la que se inspiró la oscarizada película 'El renacido'.

La Feria del Libro de Granada servirá de marco para la presentación de esta obra del escritor estadounidense que en 1815 cruzó el Atlántico desde su Nueva York natal y se convirtió en un referente.

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En Inglaterra y España encontró un territorio literario donde el pasado se acumulaba con naturalidad y en Granada descubrió el monumento que inspiraría sus Cuentos de la Alhambra, un libro publicado en 1832 que consolidaría su prestigio internacional.

Cuando regresó a Estados Unidos, el escritor firmó su trilogía del Oeste: 'A Tour on the Prairies', 'The Adventures of Captain Bonneville' y 'Astoria', libros que fueron superventas en su época pero que no habían sido traducidos al español.

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Manuel Peinado firmó la traducción anotada y comentada de los dos primeros, que se publicaron como 'La frontera salvaje' (Errata naturae, 2018) y 'Las aventuras de Bonneville' (Interfiolio, 2021).

Astoria se presenta ahora editada por Interfolio para completar una trilogía en la que Irving abandonó el tono romántico europeo para adoptar una prosa más directa, centrada en praderas, caravanas, tramperos y conflictos fronterizos.

Esta obra destaca como una crónica de ambición y fracaso en la expansión hacia el Pacífico, e inspiró la atmósfera de la oscarizada película 'El renacido', protagonizada por Leonardo DiCaprio.

La presentación contará con el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), editor y traductor de la trilogía, Manuel Peinado Lorca, que estará acompañado del presidente de la Sociedad Fabiana Española, Antonio María Claret García, y el periodista Andrés Cárdenas. EFE

mro/vg/jlp

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