El Senado proyectará vídeos en su fachada para felicitar el 2 de mayo

Madrid, 30 abr (EFE).- El Senado proyectará el sábado al anochecer vídeos institucionales sobre su fachada de la calle Bailén para conmemorar la festividad del Dos de Mayo y hará lo mismo a partir de ahora en las festividades de todas las comunidades autónomas cuando se celebre su día oficial.

El Senado ha explicado este jueves en un comunicado que la proyección del sábado, que comenzará a las 21:30 horas, incluirá animaciones con los colores y elementos de la bandera de la Comunidad de Madrid y diversas localizaciones de la región.

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"Queremos que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sientan el Senado como una institución próxima y comprometida con sus identidades", ha manifestado el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, al indicar que las nuevas proyecciones en vídeo se harán en las festividades de todas las comunidades autónomas. EFE