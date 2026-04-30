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El fiscal apoya la pretensión de Mazón de tener acceso a la causa de la dana

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València, 30 abr (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que estime el recurso de apelación formulado por el expresident de la Generalitat Carlos Mazón contra el auto del pasado 31 de marzo por el que la instructora denegó su personación en la causa.

El Ministerio Público apoya así la pretensión del expresident de tener acceso a la causa y poder intervenir en la misma, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

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La jueza denegó inicialmente la petición de Mazón en un escrito en el que subrayaba su condición de testigo y negaba que su pretensión tuviese cabida en el derecho procesal español (sí en el francés pues se trata del 'testigo asistido', según argumentó la instructora).

La instructora señaló en su respuesta a la petición de personación que este hecho únicamente podría basarse "en la voluntad de Mazón de reconocer la participación" en los homicidios y lesiones imprudentes, o en el hecho de que al declarar como testigo -aún sin fecha- tiene "la obligación de decir verdad" y estime que eso "implica ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales".

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Por otra parte, el TSJCV ha informado este jueves de que el juzgado de Catarroja (a través de su letrada de la administración de Justicia o LAJ) ha desestimado el recurso de reposición del propio expresident de la Generalitat contra la diligencia de ordenación previa, del pasado 15 de abril, que denegaba su petición de designación de particulares para su recurso de apelación.

En este decreto, la LAJ razona que la designación de particulares "implica un conocimiento de las actuaciones y una intervención que no es propia de la posición procesal que el recurrente, a día de la fecha, ostenta, que es la de testigo". EFE

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