El éxodo del puente deja tráfico intenso en vías de Madrid, Cataluña, Andalucía y Levante

Madrid, 30 abr (EFE).- Los numerosos desplazamientos por carretera con motivo del puente del 1 de mayo están provocando dificultades de tráfico en carreteras de todo el país, principalmente en las de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Levante.

La circulación es intensa en las salidas de Madrid por la A-1, en el circuito del Jarama; la A-2, en Torrejón de Ardoz; la A-3, en Rivas; la A-4, en Pinto; la A-42, en Getafe y Torrejón de la Calzada, y la A-5, en Navalcarnero, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

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También se registra tráfico lento en Ávila, en la A-6, a la altura de Arévalo sentido Tordesillas; y en Navarra, en la A-15, en Zizur Mayor hacia Andoáin.

Asimismo el tráfico está complicado en Barcelona, en la AP-7, en Martorell, sentido Tarragona; y en esta provincia, también en la AP-7, en Calafat hacia Castellón.

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En València, hay circulación lenta en la entrada a la ciudad por la A-3, en Loriguilla; y en la A-7, en Bétera sentido Alicante, así como en Málaga, en la A-7, en Fuengirola hacia la capital malacitana y en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos; y en Cádiz, en la A-7, en Guadacorte dirección Algeciras.

Además, varios accidentes dificultan aún más el tráfico, dos de ellos en Madrid: en la A-5 a su pasó por Arroyomolinos y también en la A-6, en el entorno de Las Rozas.

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Otro de los siniestros se ha producido en Barcelona, en la AP-7, en Montmeló sentido Tarragona; y en su salida por la C-17, en Canovelles; y un último alcance sigue complicando la circulación en la entrada a Sevilla por la A-4, en Dos Hermanas.

A las tres de esta tarde ha comenzado la operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo del puente del 1 de mayo que se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera. EFE

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