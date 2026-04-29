Sira Rego pide fortalecer la cooperación de Iberoamérica frente a la incertidumbre mundial

Zamora, 29 abr (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la cooperación entre los países iberoamericanos y la apuesta por el respeto al derecho internacional frente a las "profundas transformaciones y enormes incertidumbres" que se viven actualmente a nivel mundial.

Sira Rego ha participado este miércoles en Zamora en la inauguración de dos reuniones preparatorias sobre infancia y juventud de la XXX Cumbre Iberoamericana en la que se dan cita ministras, secretarios de Estado y responsables del área de los 22 países de la Organización de Estados Iberoamericanos.

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La ministra de Juventud e Infancia ha sostenido que el lema que presidirá la cumbre que se celebrará en noviembre en Madrid, el de 'Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', es hoy en día "especialmente oportuno".

En un tiempo como el actual en el que los consensos internacionales se "debilitan", se da un "repliegue" de los espacios de cooperación, se pone en cuestión el multilateralismo y algunos pretenden "sustituir el diálogo por la imposición", es cuando Iberoamérica tiene que fortalecer esa cooperación, según ha argumentado la ministra.

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"Nuestra comunidad se ha construido precisamente sobre la convicción de que los grandes desafíos no se enfrentan en soledad", ha subrayado Sira Rego, para apostar por el multilateralismo , la cooperación entre los pueblos y el respecto al derecho internacional.

Ha mencionado igualmente los "desafíos estructurales" que afronta la región iberoamericana en cuestión de infancia y juventud relativos a la pobreza, la violencia, la precariedad juvenil, la crisis ecosocial o el impacto de los entornos digitales, frente a los cuales "se necesitan respuestas compartidas".

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Por ello, ha destacado la importancia de celebrar la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia que se desarrollan en Zamora como preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Ha recordado que la segunda de estas reuniones no se celebraba desde el año 2010 y recuperarla "no es un gesto menor, es una forma de reconocer que necesitamos volver a situar estas políticas en el centro de la agenda regional", ha declarado Sira Rego.

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Los encuentros pretenden impulsar políticas públicas en la materia que pongan su enfoque en los derechos de la infancia y la adolescencia para así contribuir a una Iberoamérica "más justa y capaz de sostener horizontes de futuro".

Al respecto, ha afirmado que no puede hablarse de cohesión social mientras haya "millones de niños y niñas" que siguen creciendo en condiciones de desigualdad ni se puede pedir a las nuevas generaciones confianza en el futuro sin ofrecerles "estabilidad, derechos y condiciones materiales para construir sus proyectos de vida". EFE

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(foto) (vídeo)

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