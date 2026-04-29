PP dice que derogación de decreto de alquileres obliga a dimitir a la ministra de Vivienda

Madrid, 29 abr (EFE).- El diputado del PP Sergio Sayas ha reclamado este miércoles la "dimisión" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la derogación ayer en el Congreso del decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler y topaba al 2 % las actualizaciones anuales de las rentas.

Sayas ha defendido, en la sesión de control, que el Parlamento ha hecho en las últimas semanas una "enmienda a la totalidad" a la política de vivienda del Gobierno que ella dirige, con la admisión a trámite también recientemente en el pleno de la ley del suelo y vivienda del PP.

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"Es un desprecio a la democracia verla atrincherada contra todo y sin tener nada que ofrecer", ha dicho el representante del PP a la ministra, que le ha replicado cuestionando la legitimidad de que "un tránsfuga hable de respeto a la democracia".

Isabel Rodríguez ha afirmado también que está "orgullosa" de lo que han hecho hasta ahora su ministerio y el Gobierno y ha reprochado al PP su voto en contra ayer de la prórroga de los alquileres, lo que, a su juicio, supone que los 'populares' "no están defendiendo a tres millones de personas que viven de alquiler".

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A ese respecto, la ministra ha asegurado que confía en la "mayoría parlamentaria" del Congreso para proteger a esos tres millones de inquilinos.

Por su parte, el también diputado del PP Miguel Ángel Sastre ha debatido con Rodríguez en el marco de una interpelación en la que ha sostenido que el "modelo" de vivienda de su partido "funciona bien" en las comunidades autónomas donde gobierna, frente al "caos" que, en su opinión, supone el modelo de la izquierda.

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Miguel Ángel Sastre ha afirmado que la "profecía del Gobierno Frankenstein se ha cumplido perfectamente en vivienda" y ha expuesto los ejes de la "alternativa" que ofrece el PP, basada en bajar los impuestos a la vivienda y en construir y rehabilitar "más y mejor".

La ministra le ha respondido que no se puede "construir en cualquier sitio ni de cualquier manera", como -según ha dicho- quiere hacer el PP en la Comunidad Valenciana y Baleares, y que ella esta centrada en construir vivienda pública asequible y en blindarla para siempre.EFE

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