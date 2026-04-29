Llegan tormentas, chubascos muy fuertes con riesgo de inundaciones, granizo y viento

Madrid, 29 abr (EFE).- Llegan tormentas muy fuertes este miércoles, que afectarán al interior peninsular incluida la ciudad de Madrid, con cinco comunidades autónomas bajo aviso naranja (peligro importante) por acumulaciones previstas de más de 30 litros por metro cuadrado a causa de chubascos intensos con posibilidad de granizo, riesgo de inundaciones locales y rachas muy fuertes de viento.

Desde el mediodía, se registrarán chubascos con tormentas muy fuertes en amplias zonas, localmente con granizo y rachas muy intensas de viento. Desde el mediodía hasta las 22 horas mantendrán avisos de color naranja por riesgo importante las comunidades de Madrid (el área metropolitana y la zona del Henares), Aragón, ambas Castillas y La Rioja.

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A estos territorios se suma otra media decena de comunidades autónomas bajo aviso meteorológico, aunque ligeramente inferior al anterior, en este caso de color amarillo (peligro bajo). Se trata de Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco, asimismo por fuerte tormentas y chubascos con posibilidad de granizo.

Se producirán chubascos muy fuertes localmente. En Madrid y Guadalajara la probabilidad es baja, pero en el caso de producirse "podría haber impactos importantes", según advierte hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

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Serán "fenómenos locales" pero pueden ser muy intensos. Es posible que se produzcan "inundaciones y caída de ramas u objetos", según advierte hoy la autoridad meteorológica y pide por ello "precaución".

Los chubascos serán localmente muy intensos aunque dispersos: podrá llover mucho en una zona, con grandes acumulados, y apenas registrarse precipitaciones en otras aledañas a poca distancia, según explica Rubén del Campo.

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"Conviene estar también pendiente de los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología", ha asegurado. Ha pedido además "extremar las precauciones en caso de que se vaya a viajar o se vaya a salir al aire libre".

"Podría haber acumulaciones de agua importantes en poco tiempo; junto al granizo, podría dar lugar a inundaciones locales", ha insistido Rubén del Campo.

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Según las predicciones, este miércoles además de las lluvias y tormentas "bajarán las temperaturas en buena parte de la península".

Continuarán las lluvias durante el Puente de Mayo en amplias zonas de la península, junto con tormentas y precipitaciones que localmente podrán ser fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento.

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A nivel térmico, las temperaturas recuperarán niveles de la época del año. Tras haber predominado "claramente" los episodios cálidos a lo largo del mes en curso, abril acabará con valores en general más propios de estas fechas, según el portavoz de Aemet.

Ha insistido en que este miércoles la jornada de chubascos acompañados de tormentas afectará a buena parte de la península salvo al tercio oriental.

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Los chubascos serán fuertes a partir del mediodía y podrán estar acompañados de granizo y de rachas muy fuertes de viento en áreas de Galicia, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Andalucía oriental, sin descartarse en zonas aledañas.

Las temperaturas bajarán en la península, salvo en el sureste, donde subirán.

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Madrid se quedará en unos 19 o 20°, Sevilla en 25° y Murcia alcanzará los 28°, al igual que Lleida.

El jueves será una jornada en general de tiempo algo más estable, aunque de madrugada continuarán las tormentas formadas el día anterior, sobre todo en el norte.

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Por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y del este y otra vez podrá haber chubascos localmente fuertes en esas zonas de montaña y también aledañas.

"Esperamos de nuevo inestabilidad atmosférica, con lluvias y chubascos en amplias zonas del norte y del este peninsular, que otra vez podrán ser fuertes y acompañados de tormenta", según Rubén del Campo.

Mañana subirán las temperaturas en la mayor parte del país; con Murcia como capital más cálida, con 28°; valores similares aunque ligeramente mas bajos, de 26-27 grados, se registrarán en Zaragoza o Lleida.

Por otra parte en Canarias las temperaturas serán suaves, sin grandes cambios, con mínimas de entre 17 y 19° y máximas de entre 22 y 25 grados en zonas costeras. EFE

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