Espana agencias

Llegan tormentas, chubascos muy fuertes con riesgo de inundaciones, granizo y viento

Guardar

Madrid, 29 abr (EFE).- Llegan tormentas muy fuertes este miércoles, que afectarán al interior peninsular incluida la ciudad de Madrid, con cinco comunidades autónomas bajo aviso naranja (peligro importante) por acumulaciones previstas de más de 30 litros por metro cuadrado a causa de chubascos intensos con posibilidad de granizo, riesgo de inundaciones locales y rachas muy fuertes de viento.

Desde el mediodía, se registrarán chubascos con tormentas muy fuertes en amplias zonas, localmente con granizo y rachas muy intensas de viento. Desde el mediodía hasta las 22 horas mantendrán avisos de color naranja por riesgo importante las comunidades de Madrid (el área metropolitana y la zona del Henares), Aragón, ambas Castillas y La Rioja.

PUBLICIDAD

A estos territorios se suma otra media decena de comunidades autónomas bajo aviso meteorológico, aunque ligeramente inferior al anterior, en este caso de color amarillo (peligro bajo). Se trata de Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco, asimismo por fuerte tormentas y chubascos con posibilidad de granizo.

Se producirán chubascos muy fuertes localmente. En Madrid y Guadalajara la probabilidad es baja, pero en el caso de producirse "podría haber impactos importantes", según advierte hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

PUBLICIDAD

Serán "fenómenos locales" pero pueden ser muy intensos. Es posible que se produzcan "inundaciones y caída de ramas u objetos", según advierte hoy la autoridad meteorológica y pide por ello "precaución".

Los chubascos serán localmente muy intensos aunque dispersos: podrá llover mucho en una zona, con grandes acumulados, y apenas registrarse precipitaciones en otras aledañas a poca distancia, según explica Rubén del Campo.

"Conviene estar también pendiente de los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología", ha asegurado. Ha pedido además "extremar las precauciones en caso de que se vaya a viajar o se vaya a salir al aire libre".

"Podría haber acumulaciones de agua importantes en poco tiempo; junto al granizo, podría dar lugar a inundaciones locales", ha insistido Rubén del Campo.

Según las predicciones, este miércoles además de las lluvias y tormentas "bajarán las temperaturas en buena parte de la península".

Continuarán las lluvias durante el Puente de Mayo en amplias zonas de la península, junto con tormentas y precipitaciones que localmente podrán ser fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento.

A nivel térmico, las temperaturas recuperarán niveles de la época del año. Tras haber predominado "claramente" los episodios cálidos a lo largo del mes en curso, abril acabará con valores en general más propios de estas fechas, según el portavoz de Aemet.

Ha insistido en que este miércoles la jornada de chubascos acompañados de tormentas afectará a buena parte de la península salvo al tercio oriental.

Los chubascos serán fuertes a partir del mediodía y podrán estar acompañados de granizo y de rachas muy fuertes de viento en áreas de Galicia, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Extremadura, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Andalucía oriental, sin descartarse en zonas aledañas.

Las temperaturas bajarán en la península, salvo en el sureste, donde subirán.

 Madrid se quedará en unos 19 o 20°, Sevilla en 25° y Murcia alcanzará los 28°, al igual que Lleida.

El jueves será una jornada en general de tiempo algo más estable, aunque de madrugada continuarán las tormentas formadas el día anterior, sobre todo en el norte.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y del este y otra vez podrá haber chubascos localmente fuertes en esas zonas de montaña y también aledañas.

"Esperamos de nuevo inestabilidad atmosférica, con lluvias y chubascos en amplias zonas del norte y del este peninsular, que otra vez podrán ser fuertes y acompañados de tormenta", según Rubén del Campo.

Mañana subirán las temperaturas en la mayor parte del país; con Murcia como capital más cálida, con 28°; valores similares aunque ligeramente mas bajos, de 26-27 grados, se registrarán en Zaragoza o Lleida.

Por otra parte en Canarias las temperaturas serán suaves, sin grandes cambios, con mínimas de entre 17 y 19° y máximas de entre 22 y 25 grados en zonas costeras. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bicampeona de atletismo denuncia a Puma; cree que sus zapatillas acabaron con su carrera

Infobae

Gnabry, Simons, Militao...las lesiones tensionan un final de temporada que mira al Mundial

Infobae

El PSOE de Jerez acusa a la Junta de dejar pasar la Fórmula 1 en favor de Madrid

Infobae

La segunda edición de la Copa de Campeones femenina se disputará en Miami

Infobae

Moncloa se pone en contacto con Esteban tras la polémica por la foto falsa del PSE que le "faltaba al respeto"

Moncloa se pone en contacto con Esteban tras la polémica por la foto falsa del PSE que le "faltaba al respeto"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

Juicio a Ábalos y Koldo por el ‘caso mascarillas’, en directo |Aldama apunta a Pedro Sánchez: asegura que se reunió con él y que el presidente le dio las gracias

ECONOMÍA

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open