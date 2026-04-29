Infografías del miércoles 29 de abril

CAMBIO CLIMÁTICO - Al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, año en que el continente experimentó olas de calor sin precedentes del Ártico al Mediterráneo, una pérdida neta de masa en los glaciares, récord de hectáreas quemadas y más grados que nunca en la superficie marina.

TURISMO ESPACIAL- El 30 de abril de 2001, hace 25 años, el primer turista espacial de la historia, el multimillonario norteamericano Dennis Tito, llegó a la Estación Espacial Internacional en la nave rusa Soyuz TM-32.

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BALONCESTO NBA - Así van los playoffs de la NBA.

SINGAPUR EJECUCIONES - Las autoridades de Singapur ahorcaron este miércoles a un hombre de 65 años de edad condenado por tráfico de drogas, la novena ejecución confirmada en lo que va de 2026 por las autoridades de la ciudad-Estado, que registró un récord de ahorcamientos en 2025.

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ESPAÑA INFLACIÇON - La tasa anual de la inflación se moderó dos décimas en abril, al 3,2 %, gracias al descenso en el precio de la electricidad y con una subida de los carburantes amortiguada por las rebajas fiscales que entraron en vigor a finales de marzo.

FÚTBOL REAL MADRID - El francés Kylian Mbappe, delantero del Real Madrid, sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y el objetivo es que esté de vuelta para el clásico en el Camp Nou del próximo 10 de mayo.

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