Guardiola crea una segunda vicepresidencia para el PP en su nuevo Gobierno

Mérida, 29 abr (EFE).- La presidenta extremeña, María Guardiola, crea una segunda vicepresidencia en su nuevo Ejecutivo, que será ocupada por el 'popular' Abel Bautista y se sumará a la encabezada por el líder de Vox, Óscar Fernández Calle, plasmada en el pacto alcanzado entre ambos partidos para la formación del nuevo gobierno.

Es una de las principales novedades del nuevo gabinete presentado este miércoles en rueda de prensa por Guardiola -su anterior gobierno no contó con ninguna vicepresidencia-, en el que el diputado Juan José García estará al frente de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, consejería que corresponde también a los de Abascal junto a la de Desregulación, en manos también de Fernández Calle.

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El nuevo gobierno tendrá 10 consejerías, una más que el anterior, y dos vicepresidencias, y mantiene la Secretaría General de Igualdad y Conciliación con rango de consejería. EFE

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