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Garamendi dice que la CEOE estaba en la línea de que decayera la prórroga de alquileres

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Toledo, 29 abr (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha recordado este miércoles que la patronal estaba en la línea de que decayera el decreto para la prórroga de alquileres por no estar de acuerdo con las medidas que recogía.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas antes de participar en la inauguración del IV Encuentro del Comercio de CEOE-C4 (Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo) que se celebra en el Palacio de Congresos de Toledo.

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Garamendi ha recordado que, "desde el primer momento, dijimos que no compartíamos ese decreto dentro de lo que eran las medidas que se habían planteado con respecto a la guerra".

"Nosotros estábamos en esa línea, seguimos trabajando en lo que nos toca y seguimos adelante", ha añadido.

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De hecho, al ser preguntado por la posición de cada partido en el Congreso ayer sobre el decreto para ampliar los alquileres, ha respondido "nosotros no hablamos de política, eso hay que preguntárselo al PNV y al PSOE, y yo no voy a entrar en temas que no nos corresponden".

Ha defendido que, como empresarios, desde la CEOE "hablamos de economía, de las empresas y de los autónomos de este país".

El pleno del Congreso de los Diputados derogó ayer, martes, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

Con todo, Garamendi ha aseverado que a los empresarios les gustaría "que el debate político se sosegara, que hubiera más moderación, que se hablara entre los grandes partidos y que se llegara a algunos acuerdos clave, porque los extremos no nos gustan", ha concluido. EFE

(foto) (video)

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