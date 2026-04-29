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El primer AVE directo Madrid-Málaga será un tren de Renfe que saldrá a las 9:50 horas

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Málaga, 29 abr (EFE).- Renfe ofrecerá este jueves, a las 9:50 horas, el primer tren de alta velocidad (AVE) directo entre Madrid y Málaga tras la recuperación de la infraestructura afectada por el temporal en Álora (Málaga), que sufrió graves daños a consecuencia de las lluvias el pasado 4 de febrero.

Este tren llegará a Málaga a las 12:52 horas y, en sentido inverso, el primer servicio de Renfe partirá de la ciudad andaluza a las 12:00 horas, con llegada a Madrid a las 14:58 horas, según ha informado este miércoles la compañía ferroviaria en un comunicado.

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La conexión directa de alta velocidad se recupera en este corredor después de casi tres meses, tras el derrumbe del talud en Álora, donde se ha llevado a cabo una compleja obra, si bien previamente la línea ya estaba afectada por el trágico accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos.

Con el restablecimiento del servicio directo se evita el trasbordo en autobús dispuesto por Renfe en el tramo entre Antequera-Santa Ana y Málaga para salvar el escollo de Álora.

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Renfe se mantendrá como el operador que ofrece mayor número de servicios en esta relación, con una oferta total de 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos, ha destacado.

Durante el tiempo que ha estado interrumpido el tráfico ferroviario por los daños del temporal, Renfe ha mantenido activo un plan alternativo de transporte, mientras que los operadores privados, Iryo y Ouigo, suspendieron su actividad en el trayecto.

Los planes alternativos de transporte mediante servicios de autobús —incluidos los servicios Avant desde el corte de Álora— han registrado hasta el pasado 22 de abril un total de más de 275.000 viajes, y se prevé que el número total de desplazamientos supere los 300.000 hasta este jueves 30 de abril.

Este volumen de desplazamientos incluye tanto los realizados durante el plan alternativo en el tramo Villanueva de Córdoba–Córdoba, que permitió mantener la operativa de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Málaga desde el 20 de enero hasta la reapertura del servicio en Adamuz el 17 de febrero; como los correspondientes a Antequera-Málaga, que se puso en marcha el 18 de febrero a raíz del desprendimiento registrado en Álora.

Las actuales condiciones de la infraestructura, con tramos en los que la circulación se mantiene por vía única, obligan a ajustar la programación del servicio y a modificar los horarios respecto a los vigentes antes del corte de vía, ha explicado la fuente.

Renfe restablece también desde este jueves, a las 12:00 horas, la totalidad de los servicios directos Avant con origen y destino Málaga.

Los primeros trenes Málaga-Sevilla se verán afectados por el plan alternativo vigente hasta el momento: los cuatro primeros servicios realizarán, como hasta ahora, parte del recorrido por carretera entre Antequera Santa Ana y Málaga.

Los servicios Avant Málaga-Córdoba-Sevilla volverán a circular sin necesidad de efectuar transbordo, recuperándose así la conectividad directa habitual, con una oferta desde el 1 de mayo de 14 trenes en día laborable, ocho los sábados y domingos.

Los servicios Avant Málaga-Granada también se restablecerán a partir de las 12:00 horas del 30 de abril, suprimidos desde las incidencias ocasionadas por el temporal, con una programación de seis servicios diarios.

Las actuales condiciones de la infraestructura, que obligan a circular en algunos tramos por vía única, también han hecho necesario modificar los horarios de los servicios Avant de Andalucía, incluidos los de la relación Sevilla-Córdoba-Granada. EFE

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