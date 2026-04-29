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El lehendakari apela al pacto por la política ejemplar para reconducir la crisis PNV-PSE

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Vitoria, 29 abr (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha apelado este miércoles, en el seno del Consejo de Gobierno Vasco, al denominado 'Pacto por una actividad política ejemplar', que él mismo presentó en agosto de 2024, para reconducir la crisis abierta entre el PNV y el PSE, los dos socios del ejecutivo autonómico.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha explicado, en la rueda de prensa posterior el Consejo de Gobierno, que durante la reunión de este miércoles el lehendakari ha tomado la palabra para abordar la crisis abierta entre los dos partidos después de que el PSE-EE publicase en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial en la que se veía al presidente del PNV, Aitor Esteban, lanzándose a una piscina.

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Con esta imagen, el PSE-EE quiso criticar que Esteban hablara de "avances" en la negociación de un nuevo estatus político para Euskadi, sobre el que los socialistas consideran que no existe acuerdo cercano.

El PNV tachó la publicación de la imagen de falta de respeto "indecente", motivo por el que los jeltzales anularon una reunión prevista para este miércoles con los socialistas para abordar asuntos como la renovación del autogobierno vasco.

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Ante esta situación, según ha explicado Ubarretxena, el lehendakari ha tomado la palabra en el Consejo y ha apelado al llamado 'Pacto por una actividad política ejemplar', un documento que presentó en agosto de 2024, asumido por el Ejecutivo autonómico.

El objetivo de dicho pacto consiste en garantizar la "ejemplaridad" en la actividad política en Euskadi, con el fin de expulsar del debate público la crispación, los insultos, la demagogia, la mentira, la difusión de información falsa y evitar la expansión del "populismo".

Ubarretxena ha afirmado que todos los consejeros -del PNV y del PSE- han estado de acuerdo en que dicho pacto debe ser su hoja de ruta y en que estos episodios no deben "despistar" al Ejecutivo autonómico, que se dedica, ha explicado, a abordar los asuntos que preocupan a los ciudadanos y que han sido tratados en el Consejo, como la huelga de médicos, la seguridad y la vivienda.

"En el Consejo de Gobierno hemos decidido que ya asumimos este pacto en 2024 y nos volvemos a ceñir a él. Hoy tiene más vigencia que nunca y si realmente queremos prestigiar la acción política, el pacto es muy relevante y hoy en día sigue siendo muy relevante", ha insistido la portavoz.

Ubarretxena ha asegurado que esta posición ha sido "consensuada" y, por tanto, compartida por los consejeros del PSE-EE. EFE

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