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El juzgado fija para el 10 de junio la testifical de Susana Camarero, al frente de Servicios Sociales en la dana

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El juzgado ha fijado para el 10 de junio la declaración testifical de la vicepresidenta primera del Consell Susana Camarero, quien durante el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, era consellera de Servicios Sociales.

Así se desprende de la diligencia de ordenación, con fecha 28 de abril, dictada en el marco de la investigación abierta por la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

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La citación de Camarero para declarar en el juzgado de Catarroja se acordó el pasado mes de septiembre, tras solicitarlo las acusaciones representadas por Intersindical y Ciudadanos. Sin embargo, todavía estaba pendiente de señalamiento.

En concreto, Intersindical pidió su comparecencia para que aclarase qué situaciones de emergencias se trataron durante el tiempo en el que ella estuvo conectada al Cecopi, entre las 17 y las 17.40 horas el 29 de octubre.

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La petición de Intersindical se produjo después de que Camarero indicara, en una rueda de prensa, que estuvo conectada al Cecopi telemáticamente durante 40 minutos, desde el inicio de la convocatoria, a las 17 horas. Hacia las 17.40 dejó la conexión para asistir a una entrega de premios que tenía en agenda. Apuntó que en ese tiempo se habló en la reunión de problemas en la A3 y en Utiel.

MÁS TESTIFICALES

Así mismo, el órgano judicial ha señalado para los días 29 de mayo y 1, 3, 4 y 8 de junio las declaraciones de otros cinco testigos, trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En concreto, el día 29 tendrá que acudir a declarar al juzgado la Comisaria de Aguas del a CHJ; el día 1 de junio será el turno de un trabajador del ente; los días 3 y 4, otros dos empleados de la CHJ; y, finalmente, el día 8 de junio está citada la operadora y documentalista del SAIH.

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EuropaPress

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